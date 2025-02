El diputado Eduardo Toniolli cuestionó los nombramientos por decreto de Lijo y García-Mansilla

Para Toniolli, el accionar de Milei tiene dos objetivos: "Cambiar el eje de la discusión y cuidarse las espaldas", precisó.

Sobre el primer punto, explicó: "El presidente fue agarrado con las manos en la masa en la comisión de una estafa y ha generado un escándalo nacional e internacional, y ese tema no baja de la agenda pública porque va a seguir profundizándose cuando vayan apareciendo más elementos".

lijo.jpg Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no consiguieron aval en el Senado pero intentarán ingresar a la Corte Suprema por un decreto del presidente Javier Milei.

"El segundo objetivo es cuidarse las espaldas, porque no es lo mismo uno o dos jueces de la Corte Suprema propuestos por el Ejecutivo pero con toda la legitimidad de un acuerdo del Senado, que dos jueces que le deban el 100% del cargo que van a ocupar a las decisiones y a la birome del presidente de la nación", amplió.

Seguridad jurídica

Toniolli detalló que si bien la designación en comisión de Lijo y de García-Mansilla es por tiempo determinado, no hay "seguridad jurídica" en cuanto a que se respeten los plazos establecidos.

"Qué seguridad jurídica le otorga a alguien el hecho de que tengamos jueces nombrados por un tiempo y si el Senado, como hasta ahora, no le brinda acuerdos es porque no los hay. No es como dice (el ministro de Justicia, Mariano) Cúneo Libarona que el Senado se durmió. Si no hubo acuerdo es porque, evidentemente, no estaban las voluntades para acompañar estas designaciones", afirmó. El diputado aseguró que, en ese caso, Milei debe "retirar los pliegos que no tengan acuerdos y proponer otros".

Y agregó: "Qué seguridad pueden brindar estos jueces sobre cuestiones complejísimas que involucran posiblemente inversiones si luego sus decisiones no van a poder ser sostenidas en el tiempo o, directamente, van a dejar de ser jueces de la Corte".

"Además de inconstitucional e ilegal, no es serio. Si esos jueces aceptan esos nombramientos, van a estar incurriendo en determinadas ilegalidades. Es una mancha más a las que, sistemáticamente, viene sometiendo a la institucionalidad el presidente de la nación desde que está en el gobierno", concluyó.