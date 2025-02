Constitucionalistas rechazan designaciones de Lijo y García-Mansilla por decreto

>>Leer más: El PRO no acompañará la designación por decreto de Lijo para la Corte Suprema

Aclaró que también existe “un mecanismo excepcional de interpretación y aplicación restrictiva” donde le cede al Ejecutivo “la potestad de designar a miembros” de Corte Suprema en comisión, pero no en cualquier caso sino “cuando se produzca una vacante durante el receso de Senadores, exista una situación inusual que lo justifique y casos que deben ser resueltos sin poder esperar al cumplimiento del procedimiento regular”.

“Ambos procedimientos no son equiparables o disponibles por el Ejecutivo en igualdad de condiciones. No puede iniciar un mecanismo y si no obtiene los consensos necesarios para recurrir al otro. Es más, una vez iniciado el mecanismo regular, el Ejecutivo no está constitucionalmente habilitado para utilizar respecto de los mismos candidatos el mecanismo de excepción. De lo contrario, un presidente podría utilizar indefinidamente el mecanismo alternativo sin requerir la aprobación de la Cámara alta”, planteó Gil Domínguez.

Decreto objetado

Según el letrado, el decreto mediante el cual el presidente designó a Lijo y a García-Mansilla “es nulo de nulidad constitucional absoluta e insanable”.

También resaltó que es “inconstitucional” por cuanto no se verifican las circunstancias excepcionales que la Carta Magna exige para el nombramiento de jueces en comisión.