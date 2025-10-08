La Capital | Política | La Libertad Avanza

La Libertad Avanza apelará el rechazo judicial e insistirá con Santilli al frente de la lista

Apoderados legales de LLA preparan una presentación para que el diputado del PRO sea el que reemplace a Espert en la nómina. Milei analizó la situación con parte de su gabiente

8 de octubre 2025 · 16:01hs
La Casa Rosada insistirá para que Santilli encabece la lista.

La Casa Rosada insistirá para que Santilli encabece la lista.

Después del revés ante la Justicia electoral, La Libertad Avanza (LLA) apelará la decisión del magistrado Alejo Ramos Padilla e insistirá con su plan inicial de que el diputado nacional del PRO Diego Santilli encabece la lista por la provincia de Buenos Aires.

Una vez que el juez aceptó la renuncia de José Luis Espert, bajo la lupa por por sus vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, y rechazó el corrimiento de nombres sugerido por LLA, los apoderados legales del espacio preparan un escrito a presentarán ante la Cámara Nacional Electoral.

En ese sentido, apelarán la resolución que ubica a la exvedete Karen Reichardt al frente de la nómina para competir el 26 de octubre próximo por una banca en la Cámara baja nacional e insistirán con Santilli.

Milei juntó a parte de su gabinete

A su vez, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, participó de una audiencia ante la Junta Electoral bonaerense para avanzar en la posibilidad de reimprimir las boletas únicas de papel en esa provincia que incluyan el cambio de nombres.

El gobierno estima que una eventual reimpresión costaría alrededor de 12.169.655.000 pesos y, a través de un escrito, garantizó que el Estado cuenta con crédito presupuestario suficiente para afrontar ese gasto.

Por su parte, el presidente Javier Milei encabezó esta mañana una nueva reunión de gabinete con varias ausencias luego de que la Justicia electoral rechazara la intención de La Libertad Avanza de oficializar a Santilli como el sucesor de Espert en la lista de Buenos Aires.

En el Salón Eva Perón, el mandatario se reunió una hora con algunos de sus ministros para coordinar los pasos a seguir de la campaña y evaluar temas de gestión.

No fueron de la partida el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni los ministros Lisandro Catalán (Interior), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores) y Luis Caputo (Economía, permanece en Estados Unidos), con agenda paralela.

Con la decisión de apelar el rechazo de Ramos Padilla, quien impidió el cambio de Santilli por Espert al frente de la nómina libertaria bonaerense, Milei se mostró en actividad luego de llegar a media mañana a la Casa Rosada.

