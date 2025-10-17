La Capital | Política | Día de la Lealtad

Día de la Lealtad: marcha a la casa de Cristina Kirchner y las elecciones en la mira

A través de un audio, la expresidenta le habló a la militancia que se juntó frente a su departamento en Constitución: "El 26 de octubre es Milei o la Argentina"

17 de octubre 2025 · 19:49hs
La militancia llenó las calles porteñas por el Día de la Lealtad peronista.

La militancia llenó las calles porteñas por el Día de la Lealtad peronista.

El Día de la Lealtad peronista de este año tuvo varios condimentos extra en comparación con las tradicionales celebraciones que se desarrollaron en ocasiones anteriores. Este 2025, la militancia decidió marchar hacia el departamento donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple con su prisión domiciliaria. La manifestación congregó a sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y militantes que oyeron un audio de la exmandataria, quien criticó duramente la conducción actual del país y, de cara a las próximas elecciones, sentenció: "El 26 de octubre es Javier Milei o la Argentina".

La movilización de la militancia peronista comenzó a las 17 bajo el lema "Leales de corazón" y la consigna principal fue pedir el “fin de la proscripción” y la libertad de Cristina Kirchner.

La militancia avanzó hacia San José 1111 desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, para concentrarse frente al departamento de la expresidenta en el marco de los homenajes por el 80 aniversario del Día de la Lealtad.

Kicillof, presente en el Día de la Lealtad

Sobre media tarde, se confirmó que el gobernador bonaerense, Áxel Kicillof, se iba a sumar a la caravana por el Día de la Lealtad peronista que tuvo su epicentro en San José 1111, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Más temprano, Kicillof había encabezado un acto conmemorativo en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos del expresidente Juan Domingo Perón. Junto al gobernador estuvieron también los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria Juan Grabois y Jorge Taiana.

Pasadas las 17, Kicillof asistió a la marcha con parte de su gabinete y algunos intendentes peronistas, que participaron de un tramo del recorrido.

image - 2025-10-17T194214.450
Áxel Kicillof y parte de su gabinete participaron de un tramo de la marcha por el Día de la Lealtad hacia el departamento de Cristina Kirchner.

Áxel Kicillof y parte de su gabinete participaron de un tramo de la marcha por el Día de la Lealtad hacia el departamento de Cristina Kirchner.

"Hoy es Bessent o Perón"

Una vez que la militancia llegó a las inmediaciones de San José 1111, se reprodujo un audio grabado por Cristina en la que hizo un repaso del Día de la Lealtad y trazó un breve análisis del presente: "Nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga, se conquista. Hoy no vinimos a recordar una fecha, sino una lección de la historia. Cuando un pueblo defiende sus derechos, defiende su libertad".

Luego, la expresidenta se abocó de lleno al presente del país y dijo que la administración libertaria usa "el mismo guion de la dependencia, del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre. Hoy, pareciera ser Bessent o Perón". En tanto, agregó que el objetivo de Estados Unidos con sus anuncios de apoyo es "disciplinar a la Argentina para que acepte su destino de colonia financiera y regale a precio de remate sus recursos naturales".

"Mientras cumplo mi cuarto mes de prisión por una causa completamente armada y por un delito que jamás podría haber cometido, veo en libertad y endeudando y fugando otra vez miles de millones de dólares, en lo que constituye un verdadero delito de estafa y defraudación al Estado, a los verdaderos delincuentes de este país", continuó.

>> Leer más: Caren Tepp a Adorni: "Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más"

Cristina pidió "volver a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es poner el cuerpo, dar la cara y construir una salida colectiva junto a todos los argentinos. Esa siempre fue nuestra fuerza: transformar el dolor en organización, la crisis en esperanza y la desesperanza en militancia".

Noticias relacionadas
Caren Tepp encabeza la lista de Fuerza Patria para el 26 de octubre

Caren Tepp a Adorni: "Dejen las batallas imaginarias y de pedirle sacrificios a los que ya no dan más"

“Necesitamos que después del 26 de octubre el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad, afirmó Macri.

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Diego Santilli ocupará el lugar de José Luis Espert en la boleta del oficialismo

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

El presidente Javier Milei se mostró incómodo en una entrevista con el periodista Estaban Trebucq

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Ver comentarios

Las más leídas

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Lo último

En vivo: Newells visita a Argentinos Juniors con la obligación de volver al triunfo

En vivo: Newell's visita a Argentinos Juniors con la obligación de volver al triunfo

Alivio para Newells: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

Alivio para Newell's: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

La aprobación de una norma que permita al paciente decidir su destino final generó revuelo en Uruguay. Dos abogadas debatieron con miradas antagónicas

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario
En vivo: Newells visita a Argentinos Juniors con la obligación de volver al triunfo
Ovación

En vivo: Newell's visita a Argentinos Juniors con la obligación de volver al triunfo

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Por Javier Felcaro
Política

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Ovación
Alivio para Newells: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso
Ovación

Alivio para Newell's: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

Alivio para Newells: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

Alivio para Newell's: perdió Aldosivi y el rojinegro no tiene la soga al cuello con el descenso

Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

Central Córdoba busca el boleto a semifinales de la Primera C ante Deportivo Español

Newells: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Newell's: once definido y tres cambio para medirse ante Argentinos en La Paternal

Policiales
Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario
Policiales

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Una bicicleta robada y la conmovedora historia por la cual su dueña busca recuperarla

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

Un exempleado de la Cámara de Diputados de la Nación fue condenado por traslado de éxtasis

La Ciudad
Escúchenme: La infancia no pide permiso, exige derechos

Por María Andrea Fortunio / Dirección Gral. de Infancias y Familias
La Ciudad

"Escúchenme": La infancia no pide permiso, exige derechos

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

A favor y en contra: el debate sobre la eutanasia genera polémica en Rosario

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Campaña de prevención contra el cáncer de mama en el Castagnino

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Tapar las patentes, un ardid recurrente entre los motociclistas para evadir infracciones

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto
LA CIUDAD

Trágico siniestro: motociclista muere al chocar con un auto

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad
La Región

Detuvieron a un hombre en Carcarañá por abuso sexual de una joven con discapacidad

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara
Policiales

Disparos en barrio Ludueña: un hombre de 38 años fue baleado en la cara

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva
Información General

Quién es Walter Graziano, el economista denunciado de acoso por Agustina Peñalva

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez
Política

Milei se volvió a poner nervioso y se sacó con un periodista otra vez

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Por Mila Kobryn
La Ciudad

Fentanilo: Rosario se movilizó para pedir justicia por las víctimas

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica
La Ciudad

Estudia en la UNR y ganó una beca para visitar la sede de la UE en Bélgica

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

Por Tomás Barrandeguy

La Ciudad

Incendios en las islas: revocaron el sobreseimiento de más de 40 imputados

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela
La Ciudad

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes gris, ventoso y con chances de tormentas

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional
La Región

Una luz alteró al ganado y el caso fue declarado de seguridad nacional

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden 18 años de prisión para una mujer por la desaparición de un albañil

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones
Política

Durán Barba se la juega y da un contundente pronóstico para las elecciones

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero
Policiales

Balearon el Heca: ataque a tiros frente al hospital donde estuvo internado Dylan Cantero