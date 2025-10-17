Día de la Lealtad: marcha a la casa de Cristina Kirchner y las elecciones en la mira

A través de un audio, la expresidenta le habló a la militancia que se juntó frente a su departamento en Constitución: "El 26 de octubre es Milei o la Argentina"

El Día de la Lealtad peronista de este año tuvo varios condimentos extra en comparación con las tradicionales celebraciones que se desarrollaron en ocasiones anteriores. Este 2025, la militancia decidió marchar hacia el departamento donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple con su prisión domiciliaria . La manifestación congregó a sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y militantes que oyeron un audio de la exmandataria, quien criticó duramente la conducción actual del país y, de cara a las próximas elecciones, sentenció: "El 26 de octubre es Javier Milei o la Argentina" .

La movilización de la militancia peronista comenzó a las 17 bajo el lema "Leales de corazón" y la consigna principal fue pedir el “ fin de la proscripción ” y la libertad de Cristina Kirchner.

La militancia avanzó hacia San José 1111 desde diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense , para concentrarse frente al departamento de la expresidenta en el marco de los homenajes por el 80 aniversario del Día de la Lealtad.

Sobre media tarde, se confirmó que el gobernador bonaerense, Áxel Kicillof , se iba a sumar a la caravana por el Día de la Lealtad peronista que tuvo su epicentro en San José 1111, donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Más temprano, Kicillof había encabezado un acto conmemorativo en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos del expresidente Juan Domingo Perón. Junto al gobernador estuvieron también los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria Juan Grabois y Jorge Taiana.

Pasadas las 17, Kicillof asistió a la marcha con parte de su gabinete y algunos intendentes peronistas, que participaron de un tramo del recorrido.

image - 2025-10-17T194214.450 Áxel Kicillof y parte de su gabinete participaron de un tramo de la marcha por el Día de la Lealtad hacia el departamento de Cristina Kirchner.

"Hoy es Bessent o Perón"

Una vez que la militancia llegó a las inmediaciones de San José 1111, se reprodujo un audio grabado por Cristina en la que hizo un repaso del Día de la Lealtad y trazó un breve análisis del presente: "Nació la conciencia de un pueblo que entendió que la justicia social no se mendiga, se conquista. Hoy no vinimos a recordar una fecha, sino una lección de la historia. Cuando un pueblo defiende sus derechos, defiende su libertad".

Luego, la expresidenta se abocó de lleno al presente del país y dijo que la administración libertaria usa "el mismo guion de la dependencia, del endeudamiento y salvataje a los poderosos de siempre. Hoy, pareciera ser Bessent o Perón". En tanto, agregó que el objetivo de Estados Unidos con sus anuncios de apoyo es "disciplinar a la Argentina para que acepte su destino de colonia financiera y regale a precio de remate sus recursos naturales".

"Mientras cumplo mi cuarto mes de prisión por una causa completamente armada y por un delito que jamás podría haber cometido, veo en libertad y endeudando y fugando otra vez miles de millones de dólares, en lo que constituye un verdadero delito de estafa y defraudación al Estado, a los verdaderos delincuentes de este país", continuó.

Cristina pidió "volver a hacer lo que mejor sabemos hacer, que es poner el cuerpo, dar la cara y construir una salida colectiva junto a todos los argentinos. Esa siempre fue nuestra fuerza: transformar el dolor en organización, la crisis en esperanza y la desesperanza en militancia".