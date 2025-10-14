La Justicia oficializó a Santilli en el primer lugar de la lista libertaria bonaerense

La resolución fue firmada por Ramos Padilla, quien antes había rechazado la participación del candidato. Karen Reichardt quedó en segundo lugar y las boletas seguirán con la imagen de Espert

Diego Santilli reemplaza a José Luis Espert como cabeza de lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El juez federal bonaerense con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, oficializó este martes la lista de la alianza La Libertad Avanza (LLA) con el candidato a diputado Diego Santilli en el primer lugar, en reemplazo de José Luis Espert .

La segunda candidata, como pretendía LLA, es Karen Reichardt y a ella la sucederá el armador de la alianza libertaria con el PRO, Sebastián Pareja . Asimismo, las boletas únicas de papel (BUP) continuarán con la imagen de Espert debido a que la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó la reimpresión de las mismas .

Según la resolución de Ramos Padilla, la decisión de dejar a Santilli como cabeza de lista “no constituyó una «singular interpretación subjetiva», como afirmó la Cámara Nacional Electoral, sino la posición coincidente de todas las partes intervinientes y del Ministerio Público Fiscal en todas las instancias” , alineada con las responsabilidades constitucionales e internacionales del Estado “en materia de igualdad de género”.

“Dejando a salvo mi opinión y en cumplimiento de lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, resuelvo adecuar y oficializar la lista de candidatos a diputado nacional, distrito Buenos Aires, de la alianza La Libertad Avanza, conforme lo ordenado por la CNE en su resolución del 11 de octubre pasado, incorporando como anexo I el nuevo orden de prelación establecido ”, concluyó el documento.

Previamente, Ramos Padilla había resuelto, en consonancia con los fiscales María Laura Roteta y Ramiro González, que el reemplazo de Espert debía ser Reichardt y no el siguiente candidato varón. Esa determinación se enmarcó en la ley de de paridad de género y con el fin de evitar una interpretación regresiva.

Paralelamente, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, quienes integran la CNE, consideraron que la interpretación de Ramos Padilla y los fiscales que apoyaban su determinación se basaba en una “interpretación subjetiva”, por lo que solicitó ordenar la nómina de LLA según el artículo Nº 7 del decreto 171/2019 y al criterio de la Cámara sobre el artículo 60 bis del Código Electoral Nacional.

Sin embargo, el juez afirmó que la misma CNE ya había declarado, en años anteriores, que el artículo 7º del decreto 171/2019 no podía aplicarse para la categoría de senador nacional, cuando ocurrió una situación similar en Juntos por el Cambio (JxC), porque contradecía la ley de paridad de género.