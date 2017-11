El diálogo entre Pullaro y el comisario Rodríguez

La polémica por la difusión de audios con los diálogos del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro con jefes policiales y fiscales sumó un nuevo capítulo, tras conocerse el audio de la llamada del funcionario a un comisario donde lo invita a anotarse a un concurso de ascenso. Y le cuenta que el presidente del jurado es él mismo.

El diálogo, al que tuvo acceso La Capital, revela la charla entre el ministro de Seguridad y el titular de la Unidad Regional V de Policía, Adrián Rodríguez, implicado en una investigación por manejos irregulares con el pago de horas extras (Ospe).





En la llamada interceptada, Pullaro le dice a Rodríguez que se anote al concurso de ascenso y le revela: "¿Sabés quién va a ser el presidente del jurado? Yo". Y cierra diciendo: "Te vamos a tener que dar las preguntas viste... cómo en la escuela".





Pullaro asegura que eso fue una "tontería del momento" sin ningún asidero, porque además en ese concurso no hay preguntas. Sus detractores replican que el mismo ministro era presidente del jurado del concurso por lo que la frase no era inocente.





Audio Pullaro Rodríguez





La charla completa es la siguiente:

Rodríguez: Ministro, cómo le va buen día.

Pullaro: Cómo andás Adrián.R: Bien, gracias a Dios bien.P: Fijate que hoy está publicada la lista de los que están habilitados a rendir a general.R: Ah, bueno ahora me voy a fijarP: Fijate porque creo que tenés 10 días para anotarte.R: Ah, bueno listo.P: Te aviso para que no te olvides...porque ya veo que te olvidás.R: Y ya te dan la fecha para ir a rendir y todo... debes estar.P: Y sí, tenés que hacer el trabajo... papá.R: Sí, ya está, ya lo tengo hecho, me ganaron de mano ya... pero ya lo tengo hecho.P: ¿De qué te ganaron?R: No porque sí, el año pasado presenté el tema de la ropa... ya lo están haciendo... este año el tema del transporte y (no se entiende).P: Y lo estamos viendo (o haciendo).R: Y claro, eso porque papá les va diciendo el camino.P: Escuchá,... ¿sabés quién va a ser el presidente del jurado?R: ¿Quién?P: Yo.R: Y bueno, qué va a hacer...voy a tener que llamar a Di Lena para que me dé una mano...P: Y bueno... te vamos a tener que dar las preguntas...viste, cómo en la escuela...R: Le agradezco por llamarme.P: Bueno Adrián.