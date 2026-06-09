De Binner al Día del Pogo: el declive del socialismo santafesino

El proyecto del diputado socialista Esteban Paulón para declarar el Día Nacional del Pogo y de la Cultura Ricotera evidencia la crisis para formar cuadros que tiene el partido que gobernó 30 años Rosario y 12 la provincia

Esteban Paulón haciendo uno de sus sketchs en la Cámara de Diputados de la Nación.

La presentación del proyecto para declarar el 5 de junio Día Nacional del Pogo y de la Cultura Ricotera que impulsa el diputado nacional socialista Esteban Paulón es quizás la muestra más clara de la debacle del partido que gobernó durante 30 años Rosario y 12 la provincia. ¿Qué le pasó al movimiento que transformó por completo una ciudad y se proyectó a la Casa Gris para terminar prácticamente sin cuadros políticos que hoy puedan seguir levantando las banderas de cambio que izaron Guillermo Estévez Boero, Hermes Binner o Miguel Lifschitz?

Un movimiento que en 1987 pudo colocar a su primer diputado nacional desde el fallecimiento de Alfredo Palacios, que tuvo su propio candidato presidencial en las elecciones de 1983, 1989 y 2011 pero que hoy ha quedado desdibujado dentro de una alianza donde las órdenes las dan el radicalismo y el PRO.

Paulón es la muestra palpable de la ausencia de cuadros del socialismo. Llegó a la función pública de la mano de Lifschitz, quien lo designó subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia a raíz de su activa militancia en el movimiento LGBT.

En 2023 fue electo diputado nacional por Santa Fe y en 2025, apenas dos años después, fijó domicilio en Buenos Aires para intentar ser senador nacional por Caba. No sacó ni el 1% de los votos. Sin ruborizarse por el cambio de jurisdicción que intentó, volvió a su banca y sigue siendo diputado nacional por Santa Fe.

El problema no es Paulón

Subirse a un fenómeno de masas como lo que evidenció la muerte del Indio Solari sin dudas es algo tentador para la política. Lo hizo el kirchnerismo y ahora Paulón subió a esa ola al socialismo. Pero el problema no es Paulón. El problema es el socialismo.

Desde que el maldito Covid se llevó la vida de Lifschitz, el partido de la rosa roja no ha logrado encontrar una figura que los aglutine. No hubo un trasvasamiento generacional y hoy los cuadros no aparecen.

Sin ir más lejos, en las últimas elecciones a concejales la lista la encabezó María Eugenia Schmuck, una radical. Es decir, en la ciudad en la que el socialismo gobernó durante 30 años ni siquiera pudo ganar las Paso y poner un socialista al frente de la lista de concejales.

Ni hablar de la Intendencia. Pablo Javkin le ganó la interna a Verónica Irízar en 2019 y desde entonces condenó a los socialistas a ser meros espectadores de la gestión.

¿Por qué el partido de Estévez Boero no pudo seguir generando cuadros? ¿Cómo se pasó de Binner a Paulón? La autocrítica no llega y el movimiento se desdibuja. Es clave para un partido tan grande volver a mostrar las garras. Volver a generar líderes. No alcanza con la portación de apellido. Hoy Paulón se entretiene colocando cartelitos en su banca para criticar a Adorni o llevando pochoclos cuando el cuestionado jefe de Gabinete fue a brindar su informe de gestión.

Hoy el socialismo no tiene nadie que pueda ser un candidato con aspiraciones a volver a ganar Rosario o la provincia. Nadie. No formó dirigentes y eso se paga con algo muy parecido al ostracismo. O con Paulón proponiendo el Día del Pogo.