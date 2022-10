Diputados: tensa reunión con funcionarios de Seguridad

Desde la bancada socialista, tanto Clara García como Lionella Cattalini le preguntaron a la funcionaria en reiteradas oportunidades si se habían ejecutado los 3.388 millones de pesos que contempla la norma.

En un primer momento, Morel responsabilizó a la pandemia y al contexto internacional por las demoras en las compras. Sobre el final del encuentro reconoció que al momento sólo se había ejecutado un 10 por ciento del total, pero aseguró que ya está el 100% del presupuesto comprometido y que en noviembre se terminarán de recibir los bienes adquiridos.

El 89 por ciento de los recursos, precisó la secretaria logística, fueron destinados a la compra de 288 camionetas para la policía, que empezaron a entregarse esta semana, a la compra de 5.500 chalecos antibalas, que arribarán el próximo mes, 200 millones para la adquisición de vehículos antimotines y 300 millones para sistemas de videovigilancia para municipios y comunas.

“Estamos dentro del plazo que da la ley, que es el 31 de diciembre”, resaltó Morel.

Sin embargo, las respuestas de la encargada de las compras del Ministerio de Seguridad, que se definió como “una simple secretaria que se encarga de gestionar”, no dejaron satisfechos a los diputados.

“La página web de compras de la provincia tiene atrasos y confunde. El gobierno decidió no mostrar más la contabilidad del presupuesto. Esto no es un almacén”, disparó García.

En tanto, el presidente del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) , Julián Galdeano, dijo que “falta decisión política y coraje”. Y agregó: “Hay que entender que la situación económica es compleja. ¿De qué me sirve saber que utilizó el dinero si no tengo los bienes? No nos sirven las cátedras, queremos respuestas concretas, no planillas”.

Una de las intervenciones más duras fue la de Ariel Bermúdez, del bloque Creo. “Al gobernador lo tengo como una persona inteligente, preparada. La mayor parte de las veces no estoy de acuerdo con la política que lleva adelante, pero no creo que haya mandado a este equipo para pasar un papelón. Si fuera usted, presentaría la renuncia. Su perfil no es para el cargo que tiene”, planteó el legislador del partido de Pablo Javkin.

Réplicas

La reunión en Diputados se dio dos semanas después de un encuentro por el mismo tema. En ese momento, Morel se excusó de participar por motivos personales y fue Rimoldi el que debió responder las críticas de los integrantes de la Cámara baja.

Después de una jornada en la que sonaron fuertes rumores de renuncia, Morel se mantuvo en el cargo.

El momento más tenso del encuentro de este jueves ocurrió cuando el jefe del bloque radical, Maximiliano Pullaro, le preguntó a Rimoldi si le pediría la renuncia a Morel. “Es un análisis a hacer con el gobernador”, respondió el ministro.

Desde otros bloques opositores también criticaron la performance de los funcionarios de Seguridad en el recinto de la Cámara baja.

“Morel brindó información falsa sobre la ejecución presupuestaria en seguridad, ante el estridente silencio de Rimoldi. Siento una profunda tristeza. No hay respuesta para las víctimas de la violencia urbana”, dijo Carlos del Frade, del Frente Social y Popular.

Por su parte, Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista (PDP), consideró que “fue una sesión lamentable”.