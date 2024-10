Diputados socialistas apuntan contra Santiago Caputo y quieren modificar la ley de Ética Pública

Fein manifestó que la propuesta busca regular y transparentar el accionar de la Alta Dirección Pública (ADP). “La Oficina Anticorrupción continúa sin modificar la interpretación legal y es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no. No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas sobre su patrimonio antes, durante y después de su función pública”, expresó la exintendenta de Rosario.