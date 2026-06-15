La Capital | Política | Manuel Adorni

La oposición presiona en el Congreso para voltear a Adorni y el PRO no descarta dar quórum

Hay una sesión pedida para el 23 de junio en Diputados que incluye interpelaciones y moción de censura. También hay una ofensiva en el Senado

15 de junio 2026 · 17:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
La permanencia de Manuel Adorni en el cargo depende del apoyo de los bloques amigables en el Congreso

La permanencia de Manuel Adorni en el cargo depende del apoyo de los bloques "amigables" en el Congreso, como el que se referencia el gobernador Maximiliano Pullaro. 

Mientras el gobierno elige estirar la agonía del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de presiones cada vez más enérgicas de sectores internos para que lo tiren por la borda, la oposición busca acortar el margen de superviviencia del funcionario a través del impulso de sesiones en ambas cámaras del Congreso que incluyen mociones de censura, el mecanismo constitucional para destituirlo.

La novedad es que ahora el PRO salió a pedir explícitamente la cabeza del ministro coordinador, y amenaza con dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión pedida por la oposición para el 23 de junio, en torno a un temario de seis expedientes que abarca desde informes básicos, pasando por pedidos de interpelación y hasta mociones de censura.

“No hay postura definida. Estamos instando a que el gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”, contestaron desde el bloque que preside Cristian Ritondo a una consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la UCR bajaron un poco el tono del desafío abierto por el PRO y señalaron que habrá una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio (que incluye también al MID y a Karina Banfi) para definir una postura común entre hoy y mañana.

En la fallida sesión del 13 de mayo pasado, que la propia oposición solicitó su suspensión por falta de apoyos, el PRO, la UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían decidido no dar quórum para no levantar olas con el gobierno nacional, pero mucha agua corrió debajo del puente desde entonces.

Declaración jurada de Adorni

La presentación de la declaración jurada de Adorni y sus extravagantes justificaciones patrimoniales en televisión, sumado a los reparos previos expresados por la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, desataron una tormenta perfecta que amenaza su continuidad como jefe de Gabinete.

El descontento no sólo unificó al peronismo y a los bloques de izquierda, sino que fracturó el blindaje aliado del gobierno.

Espacios dialoguistas, gobernadores provinciales e incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumaron a los reclamos para exigir que el ministro rinda cuentas de manera inmediata, al considerar que las explicaciones vertidas en televisión habían hecho agua y hasta podrían constituir una confesión de parte del delito de omisión maliciosa por esconderle al fisco ahorros millonarios durante años.

Al pedido de sesión en Diputados, que lleva las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y monobloques se sumó el viernes pasado un proyecto de resolución presentado por el peronismo del Senado para interpelar y tratar una moción de censura contra Adorni.

El interbloque Popular, presidido por José Mayans, solicitó la convocatoria a una “sesión urgente” en la que se trate esta resolución que, de ser aprobada, obligue al ministro coordinador a comparecer a la Cámara alta en un plazo máximo de “siete días” para abordar la moción de censura.

“En caso de su incomparencia, la Cámara queda habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto”, advirtieron los senadores peronistas en un comunicado.

La bancada opositora ampara su reclamo en el artículo 101 de la Constitución nacional, y argumentan que existen “irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones” en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (Arca).

Presión en el Congreso

Para poder aprobar los pedidos de interpelación y las mociones de censura contra Adorni, la oposición precisa reglamentariamente, tanto en Diputados como en el Senado, una mayoría especial de dos tercios, ya que los expedientes llegarán al recinto sin dictamen.

Se trata de mayorías actualmente inalcanzables para la oposición, por lo que la expectativa real de cara a esas sesiones es primero reunir el quórum y luego aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas para destrabar el tratamiento efectivo de los proyectos.

Esto obligaría al oficialismo a abrir el debate en los cuerpos de trabajo que hoy mantiene bloqueados, prolongando la exposición pública del escándalo.

Sin aprobar ese recurso en el recinto, la oposición no podría jamás tener oportunidad de abordar los proyectos en las comisiones, ya que éstas están conducidas por representantes del oficialismo.

>> Leer más: Milei respaldó a Manuel Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

Todo este recorrido, que implicaría aprobar los emplazamientos y luego dictaminar los proyectos en las comisiones, insumiría no menos de un mes.

Para entonces, el gobierno podría ya haber sentenciado la suerte de Adorni, quien cada día que pasa complica aún más su situación en medio del escándalo por inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas, en el marco del sospechoso incremento patrimonial que experimentó desde que es funcionario público.

Un diputado de Unión por la Patria señaló a Noticias Argentinas que pese a los embates opositores para forzar la salida de Adorni, en realidad el escenario más favorable sería la permanencia del jefe de Gabinete, ya que la sola continuidad del tema en la agenda pública opera como factor de desgaste diario para el presidente Javier Milei.

Noticias relacionadas
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Caso Adorni: la Justicia avanzó en un dato clave para la investigación

Jimena de la Torre instó al Consejo de la Magistratura a trabajar con el objetivo de mejorar el proceso de selección” de jueces.

Jimena de la Torre reclama "un nuevo proceso de selección de jueces"

Ignacio Lamothe encabeza el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Ignacio Lamothe: "Sobre los temas estratégicos, entre los gobernadores no hay grieta"

A instancias de Bullrich, el oficialismo trabaja para definir una fecha para que Adorni concurra al Senado a presentar su informe de gestión.

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Ver comentarios

Las más leídas

Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Lo último

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales

La expectativa de paz entre Estados Unidos e Irán disparó a los mercados globales

General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono

General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono

Primera C: suerte dispares para los equipos del ascenso en el cierre del semestre

Primera C: suerte dispares para los equipos del ascenso en el cierre del semestre

General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono

El hallazgo del hombre de 46 años y los chicos de 4 y 10 se dio tras la denuncia de la madre al no poder comunicarse con el padre de los chicos
General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono
Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana
Policiales

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85% de la recaudación
Economía

Argentina tiene 150 tributos, pero apenas seis explican el 85% de la recaudación

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo
La Ciudad

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?
La Ciudad

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Extécnico de Newells protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Extécnico de Newell's protagonizó un fuerte choque y vuelco en zona sur

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

Detuvieron a cuidadora de una mujer por cuantioso robo de dinero y alhajas

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Ovación
Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos
Mundial 2026

Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Mundial 2026: la selección argentina y una ventaja inesperada para la fase de grupos

Fin de la historia: Quintana rescindió en Central y firmó con Deportivo Riestra

Fin de la historia: Quintana rescindió en Central y firmó con Deportivo Riestra

Nicolás Otamendi y la felicidad de jugar su último Mundial, con la responsabilidad de competir

Nicolás Otamendi y la felicidad de jugar su último Mundial, con la responsabilidad de competir

Policiales
General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono
Policiales

General Lagos: murió con sus hijos por asfixia intencional con monóxido de carbono

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

General Lagos: hallaron muertos a un hombre y sus dos hijos dentro de una casa

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Silbidos y emboscada: cómo fue el crimen del policía federal en Villa Banana

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

Detenidos por usurpar una vivienda y exigirle a su dueña 3 millones de pesos

La Ciudad
Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos
La Ciudad

Lealtad a la bandera: Rosario se prepara para recibir a más de 25 mil chicos

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Llegan a Rosario cinco nuevas marcas internacionales: ¿cuáles son?

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Rosario recibió más de 27 mil turistas durante el fin de semana largo

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso

Trámites digitales en Santa Fe: la ID Ciudadana será la única llave de acceso

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe
La Ciudad

En un año, 30.000 personas donaron sangre al sistema público de Santa Fe

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000
Economía

Día del Padre: estiman que el gasto promedio por regalo será de $62.000

En el Quini 6 quedó todo vacante y el miércoles habrá un pozo de $7.200.000.000
Información General

En el Quini 6 quedó todo vacante y el miércoles habrá un pozo de $7.200.000.000

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil
Información general

Quién era la joven que murió tras ser lanzada en un salto de bungee jumping en Brasil

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas
Información General

Doce personas murieron al estrellarse un avión cerca de Kansas

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales
Economía

Salir de la pobreza no alcanza: crecen las privaciones sociales

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada
Política

Milei respaldó a Adorni en redes tras el escándalo de su declaración jurada

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026
Salud

El corazón también juega: cómo cuidarse durante el Mundial 2026

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas
Información general

Crecen los casos de ébola en Congo: ya hay 782 contagios y 181 muertes confirmadas

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años
Información general

Descubrieron en el Índico un cementerio de ballenas de 5 millones de años

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Por Lucía Inés López
Zoom

Arte, ciencia, memoria y deporte: los museos de Rosario para el finde largo

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto
Economía

Regiones económicas: las provincias petroleras le sacan ventaja al resto

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos
Policiales

Tras el crimen del policía federal en Rosario, ya hay tres detenidos

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza
Policiales

Zona noroeste: tres personas vendían y escondían drogas en una plaza

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto
La Ciudad

Los muelles de la Terminal Fluvial estarán listos para agosto

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios
La Ciudad

Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado
Política

El oficialismo quiere acelerar la presencia de Adorni en el Senado

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo
Zoom

Netflix: estrenos imperdibles para disfrutar durante el fin de semana largo

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia
Política

Axel Kicillof arengó al peronismo santafesino por videoconferencia

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy
Policiales

Una llamada anónima desactivó la venta de drogas en el Fonavi de barrio Godoy