Comienza a tomar forma el calendario electoral de Santa Fe para 2027

Los comicios generales podrían realizarse el 13 de junio próximo, mientras que las Paso serían el 18 de abril

Tras la reciente reforma electoral, en Santa Fe empieza a tomar forma el calendario para los comicios de 2027.

El calendario electoral de Santa Fe para 2027 comienza a tomar forma a partir de declaraciones de los principales dirigentes de Unidos. Al respecto, el presidente de la UCR provincial y titular del Senado, Felipe Michlig , señaló que los comicios generales podrían realizarse el 13 de junio próximo, mientras que las Paso serían el 18 de abril .

"Creo que la fecha posible, o por lo menos la que hemos estado charlando, es el domingo 13 de junio" , sostuvo Michlig al ser consultado sobre las próximas elecciones provinciales.

El senador indicó que esa fecha se ubica dentro del período previsto para la realización de las elecciones antes del recambio de autoridades. Y, al mismo tiempo, sintoniza con la idea de la Casa Gris de separar lo más posible los comicios provinciales de los nacionales (por lo pronto previstos para el 24 de octubre) .

Lo cierto es que, mientras todavía trabaja en la reglamentación de la reforma electoral aprobada recientemente por la Legislatura , la gestión de Maximiliano Pullaro diseña el calendario de los comicios de 2027, que luego evaluarán todos los partidos que integran Unidos, la coalición oficialista.

En función de los dichos de Michlig y de la última modificación a las reglas electorales en Santa Fe, que achica el plazo en entre las Paso y las generales, las primarias deberían realizarse el 18 de abril.

Siguiendo esa línea, la inscripción de alianzas cerraría el 7 de febrero, mientras que las listas deberían estar anotadas el 12 de ese mes.

Michlig, en tanto, también se refirió al armado electoral de Unidos y a la posibilidad de que el frente tenga una interna para definir sus candidaturas.

En ese escenario, Michlig respaldó la reelección de Pullaro. "Para los tiempos que estamos transitando, es el candidato ideal, el mejor que tenemos en Unidos. En lo personal, me inclino a que el frente tenga una sola fórmula definida para ofrecerle a la ciudadanía", afirmó.

El titular de la UCR también rechazó la posibilidad de avanzar con fórmulas "puras" o hegemonizadas por un solo sector político.

"Sería lo peor que nos podría ocurrir. El valor superlativo de Unidos es que es un frente amplio, con partidos de centroizquierda y centroderecha", sostuvo en declaraciones a Radio 2. Y, en clave futbolera, sentenció: “Equipo que gana no se toca”.