Diego Giuliano: "Si Pullaro arma la escribanía, que el escribano sea otro"

“Por mi especialidad quiero aportar. Estamos analizando todos los escenarios y queremos la mayor unidad posible. Pero si la estrategia del peronismo es dividirse vamos a una escribanía para garantizar el triple mandato de Pullaro. Si es así voy a evaluar si participar o no”, adelantó Giuliano a La Capital.

Tensiones en Buenos Aires

Desde el entorno del diputado nacional señalan que desde la conducción nacional de La Cámpora jugaron para que el Frente Renovador no ponga el primer nombre de la lista.

En particular miran a Eduardo Wado de Pedro. El senador nacional arrastra una larga serie de desencuentros con Massa, desde que el entonces ministro de Economía se quedó con la candidatura presidencial en lugar del en ese momento ministro del Interior.

En tiempos más recientes, de Pedro —uno de los negociadores de Cristina con el gobierno— acusó a Massa de montarle operaciones en los medios. Por ejemplo, presentarlo como un potencial candidato a la Corte Suprema como parte de un acuerdo entre Javier Milei y la dos veces presidenta.

“La situación no escaló, todavía”, deslizaron desde el massismo local sobre lo que califican como “impugnaciones” de sus aliados en Unión por la Patria.

El peronismo santafesino en su laberinto

Más allá de las tensiones entre los caciques de UxP, el problema del peronismo santafesino es que no tiene un líder que alinee al resto de los sectores.

Hoy en el PJ provincial aparecen al menos cuatro espacios. De un lado se ubican los tres que se retiraron en diciembre del congreso de los sillazos virtuales: el perottismo, el sector de Marcelo Lewandowski y el Movimiento Evita, cuyo principal referente, Eduardo Toniolli, renunció a la vicepresidencia del partido. Del otro, los que se quedaron en la orgánica del justicialismo: los senadores, que controlan el partido vía Guillermo Cornaglia, el rossismo, La Cámpora y los intendentes de Vamos.

El perottismo es una incógnita. Rechazado por el resto de los sectores que le critican haber acordado con Pullaro ir a la elección de constituyentes sin Paso, el exgobernador no confirma si será candidato o no, pero su grupo no tiene otra referencia con ese volumen para captar votos.

En tanto, Lewandowski sigue con su espacio, llamado Activemos. El senador nacional vuelve este miércoles a la ciudad después de unos días de vacaciones y por ahora se mueve lejos del ecosistema del PJ, aunque hay conversaciones abiertas con el Evita, que, a su vez, tiene una alianza con Ciudad Futura y los exrossistas de Comunidad.

Pese a que el diálogo está en su etapa inicial, ambos podrían tener intereses convergentes. Por ejemplo, al Evita y sus aliados le serviría sumar esfuerzos con quien fue el peronista más votado en 2023 y Lewandowski podría aprovechar la estructura territorial del movimiento social.

Candidato se busca

El mayor problema lo tienen quienes integran la orgánica del PJ: por ahora no encuentran candidato.

La semana pasada, en una reunión con intendentes y la camporista Florencia Carignano, Cristina planteó que el plan A debía ser Lewandowski. Sin embargo, el exsenador por Rosario no dio señales de volver al redil.

“Esa movida fue un desastre, le hicieron comer la curva a Cristina y la desautorizaron, quedó como que no es jefa”, cuestionó un dirigente de UxP.