Fractura expuesta en el congreso del peronismo santafesino

Estructura del PJ en crisis

La previa al congreso provincial peronista no fue la mejor: pocas horas antes, la renuncia del rafaelino Roberto Mirabella al bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), que lidera el rosarino Germán Martínez (La Corriente +), había potenciado el oleaje de una interna que no encuentra dique.