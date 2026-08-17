Giuliano y Monteverde en México: analizan el proyecto del Metro Rosario y la conexión ferroviaria provincial

El diputado nacional y el concejal rosarino impulsan la iniciativa y recorrieron uno de los sistemas integrados de transporte más importantes del mundo

El diputado nacional Diego Giuliano y el concejal Juan Monteverde llevaron adelante en Ciudad de México una agenda de gestión y cooperación internacional destinada a avanzar en el proyecto del Metro Rosario y en la implementación de su primera etapa, el Premetro.

Durante la visita, Giuliano y Monteverde presentaron formalmente la propuesta ante representantes de CRRC , la empresa estatal china líder mundial en tecnología y fabricación ferroviaria. El encuentro permitió exponer las características generales del proyecto, analizar alternativas tecnológicas y comenzar a explorar mecanismos de cooperación para su desarrollo.

La agenda incluyó además jornadas de asesoramiento e intercambio técnico con autoridades y especialistas del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno nacional mexicano, quienes compartieron su experiencia en la planificación, construcción, operación e integración de sistemas de transporte público de gran escala.

Como parte de las actividades, la delegación realizó una visita técnica a instalaciones operativas y talleres ferroviarios para conocer el funcionamiento, mantenimiento y gestión del sistema de movilidad de la capital mexicana.

Ciudad de México cuenta con una red integrada que articula Metro, Tren Ligero, Cablebús y Metrobús. Cada modalidad cumple una función específica, pero todas forman parte de un mismo sistema, diseñado para conectar diferentes zonas urbanas y trasladar diariamente a millones de personas.

La experiencia permitió estudiar tecnologías, modelos operativos y alternativas de integración que podrían adaptarse a las características de Rosario y su área metropolitana.

“Vinimos a trabajar, a presentar el proyecto y a buscar el conocimiento, la tecnología y los aliados necesarios para hacerlo posible. Rosario no puede seguir discutiendo su transporte únicamente desde la urgencia cotidiana: necesita planificación y una mirada metropolitana de largo plazo”, señalaron Giuliano y Monteverde.

Premetro en Rosario

El proyecto contempla al Premetro como la primera etapa de una transformación progresiva del sistema de movilidad del Gran Rosario. La iniciativa busca recuperar el transporte ferroviario urbano, integrar distintos modos de traslado y ofrecer una alternativa rápida, moderna, segura y sustentable para los vecinos.

“Las grandes ideas necesitan grandes aliados. Hay que pensar a Rosario y a Santa Fe en grande, con planificación, tecnología, inversión y la mirada puesta en las próximas décadas. Transformar la manera en que nos movemos es una parte fundamental para vivir mejor”, destacaron.

Giuliano y Monteverde coincidieron en que el crecimiento del Gran Rosario exige abandonar las soluciones aisladas y avanzar hacia una política integral de movilidad que articule a la ciudad con las localidades del área metropolitana.

“Una obra de esta magnitud no se construye de un día para otro. Requiere decisión política, planificación, conocimiento técnico, cooperación y capacidad para conseguir inversiones. Por eso estamos trabajando ahora: vinculando a Rosario con quienes tienen la experiencia y la tecnología para avanzar”, afirmaron.

La agenda desarrollada en México constituye un nuevo paso para transformar la propuesta del Metro Rosario en un proyecto con sustento técnico, vínculos institucionales y alternativas concretas para su implementación.

“Mientras otros administran los problemas, nosotros trabajamos para construir las soluciones que Rosario va a necesitar durante los próximos treinta años. Tenemos una ciudad con la escala, el talento y la capacidad para dar este salto. Nuestra responsabilidad es gestionar y reunir las condiciones para hacerlo realidad”, concluyeron.