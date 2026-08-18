El titular de la Procunar lidera una terna clave para la jefatura de fiscales federales de Rosario

Diego Iglesias encabeza la selección del Ministerio de Justicia nacional, que incluye a su par Cecilia Incardona y al encargado de la UIF, Matías Álvarez

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El titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias.

El Ministerio de Justicia nacional oficializó la terna para cubrir la jefatura de los fiscales federales de Rosario , que integran Diego Iglesias , Cecilia Incardona y Matías Álvarez . Esos nombres también fueron propuestos para el concurso que debe cubrir una vacante en La Plata.

La jefatura de los fiscales federales de Rosario es un cargo de peso institucional para una ciudad con múltiples investigaciones de narcocriminalidad y crimen organizado .

Iglesias, jefe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), luce en principio como el candidato con mayores posibilidades .

La terna se completa con Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora con vasta trayectoria en el Ministerio Público, y Álvarez, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Lista complementaria

Como postulantes de la lista complementaria se encuentran el exfiscal federal Javier Arzubi Calvo y el fiscal Luis Schiappa Pietra.

Arzubi Calvo fue designado juez federal en San Martín y Schiappa Pietra tiene un amplio historial de investigaciones de narcocriminalidad en Santa Fe.

La resolución fue publicada por el Ministerio de Justicia, en el marco del concurso N° 128 del MPF.