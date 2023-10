La candidata de Juntos por el Cambio fue atendida por el titular del Same, Alberto Crescenti, quien dijo que "fue una conjuntivitis, algo muy simple".

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, fue atendida por el el titular del Same, Alberto Crescenti.

No obstante, se la vio se vio incómoda, a lo largo de la noche se tocó el ojo derecho con un pañuelo blanco , lo que llamó la atención de sus rivales, los espectadores y las redes sociales, donde el gesto provocó preocupación -vale recordar que en el primer debate estuvo aquejada por un estado gripal-, una catarata de comentarios y memes.

Lo cierto es que, una vez terminado el cruce de postulantes a ocupar el sillón de Rivadavia, el titular del Same, Alberto Crescenti , se aceró llegó al camarín de Bullrich, a fin de atender a la candidata. "Fue una conjuntivitis, algo muy simple" , afirmó el médico, que estaba a cargo del operativo de salud del debate presidencial.

Fue la propia Bullrich quien confirmó que se trataba solamente de una molestia en el ojo por el maquillaje: "Tenía una basurita en el ojo. Fue por el rímel el problema que tuve en el ojo, pero vino Crescenti y me puso unas gotas", detalló sobre su estado de salud al finalizar el debate. "Es Rocky en la última batalla" , sostuvo en una entrevista en TN.

Patricia Bullrich tuvo problemas de salud en el primer debate

La candidata de Juntos por el Cambio ya había tenido problemas de salud en el primer debate presidencial en Santiago del Estero: "Tuve un debate muy difícil porque tenía los oídos tapados".

“Estaba muy enferma, muy disminuida físicamente y todavía lo estoy, con lo cual tuve un debate muy difícil porque tenía los oídos tapados. Estuve toda la semana tomando antibióticos, pero no llegué a recuperarme porque seguí en la campaña. Te juro que fueron una tortura las dos horas de debate, no podía más, cada vez que hablaba. Me tomé cinco botellas de agua”, añadió.

De todas maneras, manifestó: "Igualmente soy una gran oradora, ayer estaba muy mal. Fue difícil llevar adelante un debate con una gripe fuertísima. Me tuvo a mal traer durante varios días y eso es muy importante para poder concentrarse. Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian".