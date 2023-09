¿Qué consecuencias cree que tendría sobre el entramado productivo de Rosario y Santa Fe un gobierno de Milei?

No quiero ser descalificativo, quiero ser muy responsable, pero también defender con firmeza las ideas. Ya he vivido esta situación cuando Bolsonaro gobernaba Brasil: se puso en riesgo no solamente la relación con Argentina sino también con el Mercosur. Más allá de las alternativas políticas de cada país hay que sostener políticas de Estado, porque en el medio hay argentinos que trabajan. Cuando esto se pone en duda se genera incertidumbre y se frena la llegada de inversiones, que en el caso del comercio exterior son muy complejas. Espero que también se tenga una mirada sobre esto a la hora de votar, respecto al compromiso de cada candidato no solamente con los distintos temas de la política interna sino también con la política internacional. Por ejemplo, la relación con China que ha cultivado Sergio Massa, nuestro candidato, ha permitido que los acuerdos por los yuanes nos hayan facilitado atravesar momentos muy críticos como consecuencia de la sequía. A pesar de eso pudimos sobrellevar una serie de obstáculos, y lo que tenemos por delante es mejor: cosecha récord, superávit energético y la segunda etapa de la construcción del gasoducto, que avanza con los acuerdos con Brasil.

Usted tuvo mucha relación con Bolsonaro, ¿qué similitudes y diferencias ve con Milei?

Los dos tienen sus condiciones. Acá en Brasil se había generado una situación de cierto hartazgo con todos los espacios políticos tradicionales. Seguramente Milei tiene la habilidad de hacerse cargo de eso, pero el propio Sergio Massa reconoce los problemas que hay y los errores cometidos y plantea hacia el futuro una agenda de progreso y de desarrollo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdanielscioli%2Fstatus%2F1701297629840416855&partner=&hide_thread=false Junto con @geraldoalckmin, Vicepresidente y Ministro de Industria y Comercio de Brasil, abordamos en la sede del Gobierno en Brasilia los avances de los acuerdos bilaterales para profundizar la integración productiva. pic.twitter.com/KRWvi9DfOw — Daniel Scioli (@danielscioli) September 11, 2023

¿Habló en el último tiempo con el presidente Lula sobre lo que significaría para la relación bilateral un giro de la política exterior argentina?

Sí, hablé con Lula, con Massa, y con el ministro de Economía (Fernando) Haddad. Compartimos la preocupación por las definiciones que se han escuchado de ese espacio político. Lo descalifican a Lula diciéndole comunista, socialista, cuando Lula es un gran protagonista en beneficio de la Argentina en los Brics, en el Fondo Monetario Internacional, en el G20. Representamos a los principales bloques de la economía mundial en cuanto a reservas energéticas, de litio, de cobre. Juntos somos más fuertes, el mundo demanda lo que nosotros más producimos.

Lo traigo a la campaña. ¿Lo ve a Massa actuando un papel parecido al suyo en 2015? Digo, ser la cara del oficialismo frente a lo que aparece como una voluntad mayoritaria de cambio.

A diferencia de 2015, cuando se usaba mucho la palabra cambio, y yo alerté en aquel debate lo que efectivamente ocurrió, en esta oportunidad los candidatos están diciendo con toda claridad lo que se proponen hacer. Reconociendo los problemas que hay, creo que están dadas las condiciones para el desarrollo, la productividad y mejores salarios después de este combo que ha significado la pandemia, el impacto de la guerra, la sequía, el préstamo del FMI. Soy consciente de que es una coyuntura muy difícil, pero las soluciones no pueden venir de propuestas que generen más problemas de los que tenemos.

Por como está armado el escenario es probable que Massa llegue al balotaje, una instancia que usted conoce. ¿Qué consejo le daría sobre cómo encarar el tramo entre la general y la segunda vuelta?

Lo hablaré con él, pero antes tenemos la elección de octubre. Massa ya está alertando sobre las consecuencias que tendría la política de la oposición sobre las familias y proponiendo una agenda sobre cómo seguir. En el balotaje va a quedar claro que hay dos alternativas. Esto supera al peronismo y a La Libertad Avanza, son ideas de hacia dónde debe ir el país. Los trabajadores, los pyme y el sistema de educación y salud pública van a votar en defensa propia.

En los últimos días Kicillof señaló la necesidad de componer una canción nueva, ¿está de acuerdo con ese planteo?

Creo que fundamentalmente tiene que ver con actualizarse a las demandas y nuevas situaciones, como la robótica, la inteligencia artificial, el cuidado ambiental. Eso es lo que él ha querido expresar: hay un mundo que cambió y nuevos problemas que tenemos que enfrentar.

Se reactivaron causas judiciales contra Cristina Kirchner. ¿Ve que se reinicia una ofensiva político-judicial contra ella?

Yo ya me he manifestado, como sucedió con Lula en su momento, que terminó en la Corte con un fallo contundente. Se llevó adelante una acción política.

Se habló mucho del cierre de listas del peronismo, ¿qué sintió cuando a Grabois le dieron la interna y a usted se la negaron?

Tengo una responsabilidad y siempre voy a priorizar el interés colectivo sobre el interés personal. Como hice siempre desde que estoy en política, estoy para poner el hombro, para ayudar, para liderar o para acompañar y que la gente decida. Me ha tocado reconstruir la relación con Brasil, y estamos cumpliendo ese objetivo.

¿Sería funcionario si gana Massa y lo convoca a formar parte de su gobierno?

En cualquier orden, sea funcionario o no, mi experiencia está al servicio del país. Ahora estoy cumpliendo mi misión en plenitud. Estamos acompañando al trabajo argentino, a la industria nacional. Esto lo reflejo en un libro, La nueva era de la diplomacia. Tiene que ver con esto, y lo invité especialmente a Massa para que lo presentemos juntos el 9 de octubre.