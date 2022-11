Cristina reapareció en un acto: "Le sirvo de acusada pero no de víctima al partido judicial"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró que "no hay mejor lugar que estar con los trabajadores y trabajadoras" al participar como invitada de un plenario de delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en la ciudad bonaerense de Pilar, donde reaparecerá en público por primera vez desde el intento de asesinato del pasado 1º de septiembre en el barrio de Recoleta .

La ex presidenta durante dos mandatos estuvo escoltada por un férreo operativo luego del intento de magnicidio perpetrado en la puerta de su casa cuando regresaba del Congreso nacional aquel 1º de septiembre.

De camisa blanca, siempre sonriente y con un abanico en mano para soportar el calor, la presidenta del Senado de la Nación señaló: "Quería estar acá porque después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y las trabajadoras", lo cual generó una catarata de aplausos.

En vivo desde Pilar, Plenario de la Unión Obrera Metalúrgica

En tanto, agradeció la invitación de Abel Furlán, el lider de la UOM para destacar: "Este compañero en 2016 Abel Furlán era diputado nacional junto a tantos compañeros y compañeras que bancaron las ideas y las convicciones por sobre todas las cosas, votó en contra del endeudamiento contra los fondos buitre haciendo honor a su representación".

No obstante, hizo alusión al intento de magnicidio que sufrió el pasado 1º de septiembre: "Esta es mi primera salida, hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos y todas vieron por la televisión como yo, porque en ese momento no me di cuenta del arma que empuñaron y pretendían volarme la cabeza".

En ese sentido, recordó: "No podía sacarme de la cabeza es qué hubiera pasado si hubiese gatillado. Creo que de todo esto algo bueno tenemos que sacar y es que esos presuntos indignados que agredían e insultaban eran gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno que endeudó a la República Argentina".

"Le sirvo de acusada pero no de víctima al partido judicial", apuntó respecto a los jueces que la persiguen por causas relacionadas a su gestión durante dos períodos consecutivos, de los cuales la ex presidenta demostró y refutó en reiteradas oportunidades.

La militancia y la dirigencia peronista presenta en el microestadio la recibieron al grito de "¡Cristina presidenta!". Acto seguido, el intendente de Pilar, Federico Achával, le dio la bienvenida al llamarla "compañera Cristina" para transmitirle "la profunda alegría y emoción" de tenerla presente en ese acto metalúrgico.