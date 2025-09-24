La Capital | Política | Cristina

Cristina a Milei: "¿Viste que al final era el dólar? No solucionaste nada y empeoraste todo"

La expresidenta cruzó duramente al jefe del Estado tras su reunión con Donald Trump. Lo responsabilizó por el endeudamiento y el “fracaso de la macro”

24 de septiembre 2025 · 16:02hs
Vía redes sociales, Cristina Kirchner renovó sus cuestionamientos a Javier Milei.

Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó este miércoles una durísima crítica contra Javier Milei a través de sus redes sociales, utilizando la reciente reunión del mandatario con su par de Estados Unidos, Donald Trump, como disparador para cuestionar el rumbo económico del país.

“¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar?...”, arrancó la exmandataria en un extenso posteo donde lo acusó de agravar los problemas económicos y de gobernar de espaldas a la realidad de la gente.

“Tu reunión con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos... Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares... Y que, además, con el endeudamiento criminal que Mauricio Macri tomó a partir de 2016 se ha tornado inmanejable”, sentenció CFK.

La publicación de Cristina

En su publicación, Cristina advirtió a Milei que la “ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana”, y trazó un paralelismo con el blindaje y el megacanje del gobierno de Fernando de la Rúa.

>>Leer más: Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de Estados Unidos

Sin embargo, el eje más duro de su crítica se centró en el impacto social del modelo libertario. “El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos”, afirmó.

“Hoy, nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados... ¿Entendiste? ¡Nueve de cada diez! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney... Es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler...”, detalló.

Para Cristina, ese endeudamiento masivo es “la contracara brutal de la riqueza de unos pocos” y “la foto de un país que vive al revés”.

Finalmente, interpeló directamente al presidente por sus promesas de campaña: “¿Dónde dejaste la motosierra? Al final... ¡No solucionaste nada y empeoraste todo!”, concluyó. Y, en una posdata, criticó el costo del endeudamiento con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos.

Milei se presentará en la Asamblea de las Naciones Unidas

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

El frente Provincias Unidas activa la campaña de cara a los comicios del 26 de octubre próximo.

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Macri encabezó la reunión realizada en la sede del PRO ubicada en el barrio porteño de San Telmo.

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Javier Milei junto a Donald Trump

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Miguel Russo otra vez está internado y no se sabe si podrá estar al frente de Boca ante Defensa y Justicia

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad
Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Faustino Oro, el prodigio argentino que quiere ser el gran maestro más joven en la historia del ajedrez

El padre de Messi maneja todo en Inter Miami: la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Sos sapo. Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

El peor novio: tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió
Terapia Ocupacional en la UNR: la historia de una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se suma al pedido de justicia por las tres chicas asesinadas

Sin respuesta de Nación, la UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Quedaron en prisión preventiva los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad vs. retenciones: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
Ley de discapacidad vs. retenciones: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200
La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos: ya bajaron de 700 pendientes a 200

Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos
Desaparición de tres chicas en La Matanza: encontraron tres cuerpos y hay cuatro detenidos

Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión
Volvió Jimmy Kimmel: el espectacular discurso con el que regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones
El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de u$s20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes
El tiempo en Rosario: un miércoles con bastante viento y algunas nubes

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum