Cristina a Milei: "¿Viste que al final era el dólar? No solucionaste nada y empeoraste todo"

La expresidenta cruzó duramente al jefe del Estado tras su reunión con Donald Trump. Lo responsabilizó por el endeudamiento y el “fracaso de la macro”

Desde su prisión domiciliaria, la expresidenta Cristina Kirchner lanzó este miércoles una durísima crítica contra Javier Milei a través de sus redes sociales, utilizando la reciente reunión del mandatario con su par de Estados Unidos, Donald Trump , como disparador para cuestionar el rumbo económico del país.

“¡Che Milei! ¿Viste que al final era el dólar?...” , arrancó la exmandataria en un extenso posteo donde lo acusó de agravar los problemas económicos y de gobernar de espaldas a la realidad de la gente.

“Tu reunión con Trump no hizo más que confirmar lo que siempre te dijimos... Que el precio más importante y el principal problema de la economía argentina son los dólares... Y que, además, con el endeudamiento criminal que Mauricio Macri tomó a partir de 2016 se ha tornado inmanejable” , sentenció CFK.

En su publicación, Cristina advirtió a Milei que la “ayuda de las fuerzas del norte es pan para hoy y hambre para mañana” , y trazó un paralelismo con el blindaje y el megacanje del gobierno de Fernando de la Rúa .

Sin embargo, el eje más duro de su crítica se centró en el impacto social del modelo libertario. “El mayor desastre lo armaste en la vida cotidiana de millones y millones de argentinas y argentinos”, afirmó.

“Hoy, nueve de cada diez hogares argentinos están endeudados... ¿Entendiste? ¡Nueve de cada diez! Y no es deuda para cambiar el auto o hacer un viaje a Disney... Es deuda para comer o para comprar remedios, para pagar la luz, el gas, el alquiler...”, detalló.

Para Cristina, ese endeudamiento masivo es “la contracara brutal de la riqueza de unos pocos” y “la foto de un país que vive al revés”.

Finalmente, interpeló directamente al presidente por sus promesas de campaña: “¿Dónde dejaste la motosierra? Al final... ¡No solucionaste nada y empeoraste todo!”, concluyó. Y, en una posdata, criticó el costo del endeudamiento con el FMI y el Tesoro de Estados Unidos.