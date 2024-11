Cristina Kirchner denunció que los "Copitos" de la Justicia quieren "proscribirla de por vida"

"Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya Patria" dijo la expresidenta y agregó: "¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo".