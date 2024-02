Cristina Kirchner afirmó que fue en su gestión que se quitó el beneficio de millas a funcionarios

La ex presidenta recordó con un posteo en X que la medida fue tomada por su administración y dejada sin efecto durante el gobierno de Mauricio Macri

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó este miércoles que la eliminación del beneficio de las millas a funcionarios públicos fue una decisión adoptada durante su gobierno. Lo hizo en el marco del paro aeronáutico que obligó a cancelar 400 vuelos en todo el país, lo que afectó a unos 35.000 pasajeros .

En una publicación realizada hoy en su cuenta de X, la ex mandataria citó un posteo del senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires y ex titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, donde consta el decreto 1191 del año 2012 que oficializaba la decisión y que luego fue dejada sin efecto por el ex presidente Mauricio Macri.