Cristina juega fuerte en la recta final de la campaña: "El experimento libertario fracasó"

“El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente", dijo la expresidenta en las redes

23 de octubre 2025 · 16:26hs
En las últimas horas de la campaña, Cristina Kirchner salió a criticar con dureza a Javier Milei.  

En el último día de campaña rumbo a las elecciones del domingo, Cristina Fernández de Kirchner aseguró que el gobierno del presidente Javier Milei "fracasó".

A tres días de los comicios de medio término, la presidenta nacional del Partido Justicialista subió a sus redes sociales un video en el que criticó a la gestión libertaria.

“Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores”, dijo la dos veces presidenta a la militancia y simpatizantes del peronismo.

Y continuó: “El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida”.

En este sentido, la exvicepresidenta de Alberto Fernández afirmó: “La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida, remedios”.

Cristina: "Hay que frenar este modelo de entrega"

“Mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera. Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica, su jefe de campaña, el presidente norteamericano Donald Trump, que hace poquitos días lo dijo muy clarito: ‘Los argentinos no tienen dinero. Están luchando fuerte para sobrevivir’. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”, continuó.

“Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo”, agregó.

“La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional”, enfatizó.

Para la ex jefa de Estado, la “única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”. “Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”, resaltó.

Además, Cristina Kirchner también puntó contra la Boleta Única de Papel (BUP): “El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.

“El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, concluyó.

La situación de Cristina

Cristina Fernández de Kirchner se encuentra detenida en prisión domiciliaria en San José 1111, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La exmandataria fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad, que investigó corrupción con la obra pública en la provincia de Santa Cruz.

Desde ese lugar, Cristina Kirchner busca seguir gravitando en la política nacional. En especial en el territorio bonaerense, donde se libra una iinterna entre el cristinismo y el espacio del gobernador Axel Kicillof por el liderazgo del peronismo en la nueva etapa.

En tanto, sindicatos y organizaciones políticas y sociales preparan una caravana hasta la casa de Cristina. Será el Día de la Lealtad.

