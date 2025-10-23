La Capital | Política | Milei

Milei ya llegó a Rosario: tendrá una reunión con dirigentes libertarios previo al acto

El mandatario llegó al helipuerto de Prefectura Naval en bajada Sargento Cabral y el río, y se trasladó la hotel Ros Tower. A las 19, estará en las escalinatas del parque de España para el cierre de campaña

23 de octubre 2025 · 17:43hs
Javier Milei llegó a Rosario para cerrar la campaña 

Héctor Río / La Capital

Javier Milei llegó a Rosario para cerrar la campaña 

Javier Milei llegó a Rosario para el cierre de campaña de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de este domingo. El presidente aterrizó en el helipuerto de Prefectura Naval ubicado en la bajada Sargento Cabral y avenida Belgrano.

Tras su arribo a la ciudad, Milei mantendrá una reunión cerrada en el hotel Ros Tower (Mitre y Catamarca) con candidatos y dirigentes de La Libertad Avanza de Santa Fe, a modo de previa del acto.

Un fuerte operativo policial se desplegó en la ciudad. Por su parte, Casa Militar -encargada de garantizar la seguridad del presidente- organizó un importante operativo, que tendrá en sus manos el primer anillo que resguardará al fundador de La Libertad Avanza. El segundo anillo les corresponderá a las fuerzas nacionales (Policía Federal, Gendarmería o Prefectura), mientras que el tercero contará con el apoyo de la Policía de Santa Fe

En particular, 850 efectivos en total custodian desde temprano las inmediaciones del hotel donde estará el presidente a las 17.30 como en las escalinatas del parque de España donde realizará el acto, a las 19.

>> Leer más: Milei en Rosario: blindan el Parque España con un fuerte operativo de seguridad

Además del cierre de campaña del presidente frente al río, este jueves por la tarde se convocó a una contramarcha en repudio al líder libertario. "Milei persona no grata" es lema de la movilización en contra del mandatario.

El cierre de campaña de Milei en Rosario

El presidente Javier Milei desembarcó en Rosario este jueves para cerrar la campaña electoral con un acto que será "masivo", según aseguran desde el oficialismo. El objetivo es reafirmar el apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de Santa Fe y otros distritos de cara a los comicios de este domingo.

Junto al primer mandatario, participarán de la convocatoria su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich (aspirante a senadora por Caba), y otros integrantes del gabinete, a la par de candidatos de los restantes distritos.

Al acto, programado a las 19, se sumarán Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Santa Fe, la legisladora y jefa de LLA en la provincia Romina Diez, y Las Fuerzas del Cielo, el sector joven libertario, liderado por el influencer Daniel Parisini, mejor conocido como el Gordo Dan.

>> Leer más: Banderas, micros y cánticos: "Las fuerzas del cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Santa Fe se presenta como un distrito electoral clave para el oficialismo: LLA pretende quedarse con tres o cuatro de las nueve bancas que están en juego en la provincia, en el marco de las inminentes elecciones legislativas.

La contramarcha en Rosario

El cierre de campaña libertario, además de coincidir en horario con los de Provincias Unidas (PU) en Rosario (Bioceres Arena) y Fuerza Patria (FP), que hará una asamblea ciudadana en la zona oeste -Rouillón y Gaboto-, tendrá su contramarcha: organizaciones políticas, sociales y gremios repudiarán la presencia de Milei en la ciudad, al que declararán “persona no grata”.

La concentración, prevista para las 17.30, será en Mitre y Tucumán, para luego movilizar hasta la plaza Guernica, en Salta y Mitre, a una cuadra del lugar elegido para la convocatoria mileísta.

Se trata de los mismos sectores que marcharon en los anteriores desembarcos de Milei en Rosario, como en agosto pasado, cuando el presidente participó del 141º aniversario de la Bolsa de Comercio (BCR).

