Elecciones en Buenos Aires: vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

La Región
Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
Política
Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
La Ciudad
"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
Policiales
Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Crónicas marcianas
Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios
La Ciudad
Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha
Información General
El Papa canonizará este domingo a Carlo Acutis, el primer santo influencer
Información general
Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
El Mundo
Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
La Ciudad
Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
Política
Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia
La Ciudad
Falleció la fiscal Gisela Paolicelli, de larga trayectoria en el MPA
La Ciudad
El tiempo en Rosario: el invierno se juega sus últimas cartas este fin de semana
La Región
Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"
La Ciudad
El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
Policiales
Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Politica
La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Policiales
Denunció que lo pararon en la calle, lo torturaron y le robaron 28 mil dólares: dos policías presos
Política
Nelson Castro aseguró que Milei tiene "un problema psíquico importante"
La Ciudad
Discapacidad: el alivio fiscal para transporte tuvo luz verde en el Concejo