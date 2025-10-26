Elecciones legislativas: la madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

La Ciudad
Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad
Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"
Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
La Ciudad
Scrabble, un "deporte de la mente" que cuenta con un tricampeón mundial residente en Rosario
Policiales
Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales
Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela
La Ciudad
Tras el temporal, las ramas y los árboles caídos lideraron los reclamos
La Ciudad
La recesión llegó a los eventos de fin de año: caída interanual de un 30% y menú low cost
Policiales
Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste
La Ciudad
El aumento de casos de tos convulsa obliga a la vigilancia en Rosario
La Región
Funes: tras la paliza en manada en un colegio, habrá una manifestación
Policiales
Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales
Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
La Ciudad
Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Región
Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Ciudad
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
LA REGION
El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
Política
De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
La Ciudad
"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes