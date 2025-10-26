Elecciones legislativas: la madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Alicia Lucich concurrió a media mañana a emitir su sufragio en una escuela de Vicente López, pero un error hizo que tuviera que volverse a su casa

Alicia Luján Lucich, la madre del presidente Javier Milei, protagonizó un insólito momento en estas elecciones.

La madre del presidente Javier Milei, Alicia Lucich , protagonizó una de las primeras "perlitas" de las elecciones legislativas de este domingo: se presentó a votar con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que tuvo que regresar a su casa.

El percance ocurrió en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, uno de los centros de votación donde se concentró la atención mediática este domingo ya que allí también emitió su voto su hija y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

Lucich llegó a la puerta del colegio y, ni bien entró, se dio cuenta de que había llevado el documento equivocado . Tuvo que volver a su domicilio para buscar el DNI y pudo emitir su sufragio recién pasadas las 10.

Las elecciones para renovar bancas tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores se desarrolla con normalidad en la provincia. Desde la Cámara Nacional Electoral (CNE) indicaron que, hasta las 12, el 27,71% del padrón en Santa Fe ya había emitido su voto .

En tanto, distintas fuentes consultadas por La Capital indicaron que más cerca de las 14, las estimaciones estaban en un 35% del padrón.

El porcentaje de participación es uno de los números que se van a mirar con atención en estas elecciones, a diferencia de comicios anteriores, debido a la baja participación que se viene experimentando en las últimas convocatorias a las urnas.