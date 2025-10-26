Javkin valoró la Boleta Única en todo el país: "Más ágil, transparente y termina con muchas de las trampas" El intendente de Rosario emitió su voto y se mostró "muy contento" por la implementación del sistema en las elecciones legislativas nacionales 26 de octubre 2025 · 12:53hs

El intendente Pablo Javkin votó esta mañana y destacó el sistema de boleta única.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, votó este domingo en la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 431 "General José de San Martín", en el marco de las elecciones legislativas nacionales que se celebraron este domingo. Tras emitir su sufragio, el mandatario local se refirió a la jornada electoral y destacó, en particular, la aplicación de la Boleta Única de papel en todo el territorio argentino.

"Espero que tengamos un mayor nivel de votación. Estoy muy contento porque la Argentina hoy entera vota con boleta única", sostuvo Javkin en declaraciones a la prensa, al recordar que el sistema se implementó en Santa Fe hace varios años. "Empezamos hace mucho acá y creo que es muy importante, es más ágil, más transparente y creo que el país va a probar que tenemos un sistema de votación que es mejor para todos", enfatizó.

El intendente se mostró "satisfecho" por la nacionalización de la Boleta Única, argumentando que contribuye a mejorar la calidad democrática. "Sin duda, es para mejor. Más ágil, más transparente. Sobre todo porque se termina muchas de las trampas que a veces pasan en una elección, el robo de boletas, las circunstancias que hacen que a lo mejor el peso de algunas estructuras le quita a la gente la opción para elegir. La boleta única pone al Estado a garantizar eso", afirmó.

Día de elecciones en Rosario Consultado sobre el bajo nivel de votantes registrado en comicios anteriores, Javkin se mostró optimista. "Espero que hoy haya más. La verdad que tocó un día hermoso, espero que eso también implique que haya más votación", dijo, y sugirió a los ciudadanos no demorarse. "Es un día lindo para desayunar y matear en casa y después ir a votar. También es muy rápido el mecanismo", agregó, a la espera de las cifras de participación del Tribunal Electoral.

Finalmente, Javkin pidió a los rosarinos "que participen, que vengan a votar, que elijan, que hagan valer su voto. Hoy se definen cosas muy importantes para el país, pero también para Rosario y para Santa Fe". Sobre el posible resultado, evitó dar pronósticos y afirmó: "Me imagino una elección importante donde podamos reafirmar un camino que, independientemente de cualquier cuestión partidaria, nos toca Rosario en un momento mucho mejor que el que nos ha tocado en otras instancias electorales".