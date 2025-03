Ciro Seisas: "La nueva Constitución le va a dar independencia a Rosario"

“Yo nací, crecí, me enamoré y me eduqué en Rosario. Tengo mi familia acá, mis amigos. Es el lugar que elegí para que mis hijos se desarrollen. Desde hace 4 años que me metí en política vengo pidiendo por la autonomía, como lo hizo Pablo Javkin durante años, participé en la redacción de los 42 puntos que se habilitaron a reformar y pudimos incluir las autonomías municipales. Ya que se debata y haber aportado un granito de arena me llena de orgullo, estamos muy cerca de concretar el sueño de que por fin Rosario tenga su certificado de adultez”, aseguró el candidato de Unidos.