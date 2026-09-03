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Ciro Seisas cuestionó a la Nación por la falta de fondos para las rutas: "Es un federalismo invertido"

El senador provincial aseguró que sólo el 26% de lo recaudado para el sistema vial fue invertido en rutas. Reclamó que los fondos regresen a las provincias

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

3 de septiembre 2026 · 17:38hs
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Seisas remarcó que una ruta que no recibe mantenimiento periódico acelera su deterioro y señaló que el bacheo constituye apenas una respuesta transitoria frente a un problema estructural. 

Seisas remarcó que una ruta que no recibe mantenimiento periódico acelera su deterioro y señaló que el bacheo constituye apenas una respuesta transitoria frente a un problema estructural. 

El senador provincial por el departamento Rosario, Ciro Seisas, cuestionó con dureza al gobierno nacional por el destino de los recursos recaudados a través de los impuestos vinculados al combustible y destinados al sostenimiento de la red vial.

Sostuvo que desde diciembre de 2023 se recaudó alrededor de un billón y medio de pesos y que solamente el 26% habría sido destinado a las rutas, en un contexto de fuerte deterioro de los corredores nacionales que atraviesan Santa Fe.

Para Seisas el problema excede la discusión sobre una ruta determinada y planteó un debate más profundo acerca de la distribución de los recursos entre Nación y las provincias. Para el legislador, buena parte de los fondos que deberían regresar al interior permanecen bajo administración nacional y contribuyen a sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

“Esa plata que no se está mandando a las provincias está en un plazo fijo para decir que las cuentas están equilibradas. En realidad no están equilibradas. Hay muchas cosas que no se están haciendo”.

Y profundizó su planteo: “Están ficticiamente sostenidas con plata que tiene que volver al interior, con plata que tiene que volver al lugar donde se genera la riqueza, porque por estos puertos sale gran parte de la riqueza de nuestro país”.

Para Seisas, esta situación obliga a discutir incluso la organización federal argentina. “Es una situación asimétrica de federalismo invertido, unitarismo, digámoslo con todas las letras, que debiera cambiar”, sentenció.

Fondos que deberían volver

El senador explicó que cuando un automovilista carga combustible una parte significativa del precio corresponde a impuestos que tienen como uno de sus destinos el financiamiento del sistema vial. Según los números expuestos durante la entrevista, desde diciembre de 2023 se recaudaron más de 1,5 billones de pesos vinculados al SisVial, mientras que alrededor del 26% habría sido efectivamente ejecutado en rutas.

“Por cada litro de combustible va al SisVial, que es este sistema de mantenimiento, sostenimiento y reinversión permanente de las rutas, porque lo tenés que hacer por el desgaste que tienen”, explicó.

Seisas remarcó que una ruta que no recibe mantenimiento periódico acelera su deterioro y señaló que el bacheo constituye apenas una respuesta transitoria frente a un problema estructural.

“Si vos no invertís, tenés una tasa de desgaste superior. Por año se te daña porcentualmente una mayor superficie de una obra vial si no invertís en reconstruir, repavimentar o bachear”, señaló.

Consideró que existe además un problema de transparencia frente al contribuyente. “Si casi el 30% se debería destinar a eso y no se destina, es porque hay algo que no está siendo del todo honesto con el contribuyente”.

Reclamo por circunvalación

Uno de los casos en los que Seisas intervino directamente fue el de la avenida Circunvalación de Rosario, que pese a funcionar como una autopista urbana continúa perteneciendo a Nación.

El senador presentó una acción de amparo y una medida cautelar ante la Justicia Federal para exigir tareas de mantenimiento, especialmente vinculadas con luminarias y limpieza de sectores donde la vegetación avanzó sobre la traza.

“La Justicia Federal, en respuesta a la medida cautelar urgente, nos dio la razón varias veces, ordenando el recambio de luminarias y el despeje de las malezas”, explicó.

A partir de la intervención judicial, indicó, la Dirección Nacional de Vialidad y la empresa concesionaria quedaron obligadas a informar periódicamente las tareas realizadas.

“Están obligadas a informar cada 20 días cuáles son las acciones. Logramos eso. Tienen que decir qué hicieron y presentar una lista de acciones que van a constatación de la Justicia Federal y también de la Municipalidad”, detalló.

Seisas reconoció que, en términos de calzada, Circunvalación presenta una situación comparativamente mejor que otros corredores nacionales, aunque señaló que persisten graves problemas de iluminación, incluso en algunos intercambiadores.

Las rutas nacionales

Dentro del departamento Rosario, el senador mencionó las rutas nacionales 33, 34, 11 y 9, además de la A012, que recientemente pasó a jurisdicción provincial.

El deterioro, señaló, se observa en sectores sometidos a un intenso tránsito pesado, accesos, cruces e intercambiadores.

“El tránsito pesado va rompiendo y hundiendo el pavimento, va rompiendo el hormigón. Se va deteriorando y, a medida que no se invierte, esta situación va empeorando”, afirmó.

La preocupación se extiende al resto de Santa Fe. Legisladores provinciales promovieron diferentes presentaciones judiciales por el estado de corredores nacionales, como las rutas 34, 178, 33, 11, 7 y 8.

Seisas vinculó además el deterioro vial con la seguridad. Señaló que las rutas que atraviesan Santa Fe registran una tasa de mortalidad sensiblemente superior a la observada en corredores provinciales.

“Las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe son seis veces más mortales que las rutas provinciales. Es un dato, no es un relato. Es una realidad”, enfatizó.

Traspaso de la A012

El traspaso de la A012 a la provincia es uno de los ejemplos concretos del reclamo sostenido por Santa Fe ante Nación.

La vía constituye un corredor estratégico para el ingreso del transporte pesado al complejo portuario del Gran Rosario y durante años acumuló reclamos por su estado.

Seisas confirmó que las obras provinciales ya comenzaron y sostuvo que el cambio de administración empieza a verse. Sin embargo, introdujo otro interrogante: qué ocurrirá con los recursos nacionales que anteriormente debían destinarse a su mantenimiento.

“Lo que queremos saber es dónde va la plata que nos tocaba y que ahora ya no nos corresponde porque la A012 es nuestra”, planteó.

Señaló que el gobierno provincial quiere priorizar una salida negociada con Nación, aunque no descartó que la disputa por los recursos termine judicializándose.

Otro de los puntos cuestionados fue la autorización nacional para ampliar la circulación de bitrenes, que pueden alcanzar más de 31 metros de extensión.

Para el senador existe una contradicción entre habilitar vehículos de esas dimensiones y peso y, simultáneamente, reducir la inversión sobre los corredores por los que deben circular.

“En maniobras de sobrepaso, en rutas que están destruidas, son un factor de inseguridad y son un factor más de destrucción de la ruta que ya está destruida”.

Más allá de las rutas, Seisas llevó la discusión hacia el funcionamiento del federalismo argentino y planteó la necesidad de revisar la relación económica entre Nación y las provincias.

“Es momento de pensar de verdad en un Estado de representación más federativa, como Brasil o Estados Unidos, donde los estados federales tienen un poder muy grande dentro de sus propios límites”, señaló.

El senador sostuvo que el centro de esa discusión necesariamente será la distribución de los recursos. “La riqueza que se genera acá tendría que quedar en su mayor parte acá y tendríamos que tener más decisión”, afirmó.

Consultado sobre si esta confrontación formará parte de la discusión electoral de 2027, Seisas contrapuso el modelo nacional con el que lleva adelante Maximiliano Pullaro.

“Estamos ante dos ideas distintas. La idea de desarrollo que tiene la provincia de Santa Fe es un Estado responsable, con equilibrio fiscal, pero que pone la plata en escuelas, alfabetización, seguridad, equipamiento, inteligencia criminal y rutas provinciales”, expresó.

“Indudablemente será parte de la pelea porque es un modelo completamente distinto, en el que se puede sostener con hechos y con estadísticas lo que se hizo”.

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