Chumpitaz: "Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos igual que las provincias petroleras"

El diputado nacional presentó un proyecto de ley que establece un Régimen Provincial de Regalías para los Recursos Minerales Estratégicos existentes en territorio santafesino

9 de diciembre 2025 · 20:25hs
La iniciativa presentada por el legislador garantizar a Santa Fe el mismo derecho que ya ejercen las provincias productoras de hidrocarburos.

La iniciativa presentada por el legislador garantizar a Santa Fe el mismo derecho que ya ejercen las provincias productoras de hidrocarburos.

El diputado nacional Gabriel Chumpitaz, quien termina su mandato como legislador este miércoles, presentó un proyecto de ley que establece un Régimen Provincial de Regalías para los Recursos Minerales Estratégicos existentes en el territorio santafesino. La iniciativa que busca garantizar a Santa Fe el mismo derecho que ya ejercen las provincias productoras de hidrocarburos.

“El artículo 124 de la Constitución Nacional es claro: los recursos naturales pertenecen a las provincias. Si las provincias petroleras reciben regalías, Santa Fe debe recibir regalías por sus recursos estratégicos. No se trata de inventar nada nuevo, sino de hacer valer un derecho federal que nos corresponde”, afirmó Chumpitaz.

La propuesta crea un sistema específico de regalías sobre minerales clave para la transición energética, como sodio, potasio, minerales asociados a baterías, hidrógeno generado a partir de recursos naturales y toda sustancia considerada estratégica según criterios técnicos y energéticos.

El proyecto establece que la regalía se calculará sobre el valor bruto producido o exportado, sin deducciones por costos operativos, y que los fondos serán transferidos de manera automática y mensual desde Nación hacia Santa Fe.

Asimismo, la iniciativa fija una distribución transparente y finalista de los recursos:

►40 % para municipios y comunas afectadas,

►30 % para infraestructura provincial,

►20 % para investigación, ciencia e innovación,

►10 % para control ambiental.

Chumpitaz destacó que el régimen “no crea nuevos impuestos, no suma burocracia y no es un costo adicional para las empresas”, sino que “ordena, da previsibilidad y asegura que los recursos santafesinos generen desarrollo santafesino”.

En los fundamentos, el legislador remarcó que Santa Fe sostiene gran parte del aparato productivo y logístico del país, pero carece de un mecanismo que le permita participar de la renta de los recursos que aporta. “Es inadmisible que sigamos financiando el desarrollo nacional sin recibir una contraprestación equivalente. Esta ley es una herramienta de crecimiento real, que apuesta a infraestructura, tecnología y trabajo”, señaló.

Con esta iniciativa, Chumpitaz busca que Santa Fe se inserte de manera estratégica en la transición energética mundial, garantizando soberanía, federalismo real y desarrollo productivo para toda la provincia.

Las importaciones de bienes de consumo baten récords
Economía

Las importaciones de bienes de consumo baten récords