Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

El gobierno nacional dispuso que Alfredo Soto, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la UNR, ocupe el lugar que dejó vacante Santiago Muzio

El abogado Santiago Muzio renunció a la dirección de la Casa Argentina en París , tras una gestión marcada por las polémicas en distintos frentes, y será reemplazado por el jurista Alfredo Soto, director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) .

El ahora exfuncionario había sido nombrado en 2024 por el presidente Javier Milei . La dimisión se produjo a pocas semanas de la visita oficial del mandatario argentino a Francia, programada para finales de septiembre .

La gestión de Muzio al frente del establecimiento, que integra el complejo de casi 50 residencias de la Cité Internationale Universitaire de París (Ciup) y alberga anualmente a unos 12 mil estudiantes, investigadores y artistas de 150 países, estuvo marcada por constantes controversias .

A lo largo del ciclo académico 2025/2026, diversos residentes describieron un clima interno de “minidictadura” caracterizado por el miedo constante y la ausencia de libertad de expresión.

Frente a las críticas, Muzio declaró al periódico francés Journal du Dimanche que uno de los ejes fundamentales de su gestión consistía en “extirpar este lugar de las garras de la extrema izquierda y de la ideología woke”.

Otro hecho de alta tensión fue el retiro de la placa conmemorativa de las víctimas de la dictadura militar argentina, colocada el 24 de marzo de 2022 en el marco de la ley 25.633.

La Asamblea de Ciudadanos Argentinos en Francia (Acaf) atribuyó la remoción al propio Muzio e impulsó peticiones para exigir el cumplimiento de la norma y la autorización para colocar la tradicional ofrenda floral en el lugar.

El renunciante Santiago Muzio.

Las objeciones incluyeron denuncias por el uso partidario del espacio institucional. La Acaf señaló que Muzio, simpatizante de agrupaciones como Reunión Nacional (RN) de Francia y Vox de España, facilitó las instalaciones para talleres de formación política del Instituto de Ciencias Sociales, Económicas y Políticas (Issep), vinculado a Marion Maréchal.

A su vez, el 4 de noviembre de 2025 ofició de anfitrión en un evento de think tanks de extrema derecha polacos y húngaros aliados de Viktor Orbán, en el que se presentó un plan para el desmantelamiento de la Unión Europea (UE), incurriendo en una presunta infracción al reglamento interno de la residencia.

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Asimismo, la Casa Argentina rehusó firmar la carta de valores de la Ciup en materia de no discriminación y laicidad, lo que provocó que otras casas nacionales del complejo suspendieran sus actividades de intercambio.

En ese contexto, el alcalde de París solicitó formalmente el 30 de julio pasado una investigación al ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien confirmó mantener conversaciones sobre el tema con las autoridades argentinas.

El reemplazo

Para iniciar una nueva etapa, el gobierno argentino dispuso el nombramiento de Soto, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y docente en la UNR.

Soto fue residente durante años en la Casa Argentina y posee dominio del idioma francés, condiciones consideradas clave para restablecer los vínculos institucionales con la Cité Internationale y las demás residencias del complejo parisino.