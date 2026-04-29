Caso Seguros: la Cámara de Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández

El alto tribunal penal del país hizo lugar a un planteo de la defensa del expresidente y ordenó dictar una nueva resolución

Casación anuló el procesamiento de Alberto Fernández en el caso de los seguros.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló este miércoles el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en la causa que posa la lupa sobre presuntas irregularidades en la contratación de seguros estatales durante su gestión .

La decisión fue adoptada por la Sala IV, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo , mientras que Gustavo Hornos se pronunció en disidencia y sostuvo que debía mantenerse firme la medida judicial.

El tribunal hizo lugar al planteo presentado por la defensa de Fernández y anuló la resolución previa que había confirmado su procesamiento . También dispuso que la Cámara Federal emita un nuevo pronunciamiento .

La mayoría de la Sala IV sostuvo que no existía una base acusatoria suficiente para mantener el procesamiento del exmandatario ya que el fiscal ante la Cámara Federal, José Agüero Iturbe , había considerado que no existían elementos para avanzar contra Fernández.

Luego, cuando el expediente llegó a Casación, el fiscal ante ese tribunal, Raúl Pleé, solicitó confirmar el procesamiento. Pero Borinsky y Carbajo señalaron que esa intervención no alcanzaba para subsanar la falta de impulso fiscal previa.

Sostuvieron que, al coincidir la defensa y la fiscalía en solicitar la falta de mérito, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento sin una controversia real entre partes, lo que vulneraba principios del debido proceso y de imparcialidad.

La investigación se enfoca en supuestas maniobras vinculadas al un decreto que permitió centralizar la contratación de seguros de organismos públicos en Nación Seguros SA.

El esquema que habría permitido la participación de intermediarios y coaseguradoras privadas con comisiones superiores a las del mercado.

>>Leer más: Alberto Fernández, a un paso del juicio oral por violencia de género

En su momento, Fernández fue procesado por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, con un embargo superior a los 14.634 millones de pesos y una prohibición de salida de la Argentina.

La resolución abre la puerta a una revisión más amplia dentro del expediente. Y será la Cámara Federal la encargada de dictar un nuevo fallo y definir si la anulación del procesamiento de Fernández abarcará a los demás señalados en la causa.