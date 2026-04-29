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El fiscal dispuso una medida clave sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Gerardo Pollicita dio intervención a un organismo especializado para analizar el patrimonio del jefe de Gabinete y detectar posibles inconsistencias. Una diputada amplió su denuncia contra el funcionario

29 de abril 2026 · 17:04hs
Mientras Manuel Adorni expone en el Congreso nacional

Foto: Cámara de Diputados de la Nación.

Mientras Manuel Adorni expone en el Congreso nacional, fiscalía profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Mientras el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desafía este miércoles a los diputados, en el marco del informe de gestión del gobierno, el fiscal Gerardo Pollicita, quien investiga el eventual enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, solicitó la intervención de un órgano técnico especializado de la Procuración General de la Nación para que realice un análisis financiero y patrimonial integral del funcionario.

La medida apunta a reconstruir la evolución económica del jefe de Gabinete a lo largo del tiempo, mediante el cruce de información fiscal, bancaria y registral.

>>Leer más: Manuel Adorni se defendió en el Congreso: "Quiero dejarles en claro a todos que no voy a renunciar"

El fiscal dio intervención Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (Dafi) para “determinar si hay inconsistencias” entre los ingresos declarados por Adorni y los bienes que integran su patrimonio.

En principio, Pollicita tiene probados gastos por 104 mil dólares en efectivo que no encontrarían correlación con los ingresos de Adorni, además de otros 335 mil dólares que debería solventar el jefe de Gabinete antes de noviembre próximo.

El futuro de Adorni

La medida es uno de los pasos pevios a un llamado a declaración indagatoria del funcionario, de su esposa, Bettina Angeletti, y del periodista Marcelo Grandio.

Para Pollicita, hasta el momento se encuentra suficientemente probado el delito de dádivas por los viajes a Punta del Este en un avión privado que le solventó Grandio, el periodista amigo de Adorni que tiene contratos de coproducción con la TV Pública.

La causa continúa en una etapa preliminar enfocada en la trazabilidad de los fondos y el análisis de las declaraciones patrimoniales.

Denuncia ampliada

Mientras Adorni estaba exponiendo el informe de gestión ante el Congreso, la diputada nacional Marcela Pagano se presentó en los tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia contra el jefe de Gabinete.

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Le entregó al juez Ariel Lijo una carpeta que supuestamente prueba la existencia de una empresa offshore “IM Group SAS” radicada en Uruguay a nombre de Grandio.

Además, Pagano declaró como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito para dar fe de que Grandio y Adorni son socios.

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