Cardozo: "Las obras que le faltan a Rosario son las que hizo desaparecer la corrupción kirchnerista"

El edil sostuvo que "en Rosario no avanzó el acueducto, no llegaron los gasoductos, no se rectificó el curso y la cascada del Arroyo Saladillo, no se construyeron viviendas, no se llevó adelante el plan Procrear del ex Tiro Federal, los tres proyectos de reforma o de mejoramiento de barrios populares que se anunciaron con bombos y platillos, apenas asumió Alberto Fernández, los tres prácticamente no avanzaron en nada, los Pumitas, el Cañaveral y Nuevo Alberdi".