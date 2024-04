Bullrich plantea llevar a los 12 años la edad de imputabilidad a menores que cometan delitos

"Un adolescente que mata no puede volver a su casa como si nada", dijo este viernes la ministra. También se refirió a la situación por la violencia narco en Rosario .

La ministra de Seguridad nacional , Patricia Bullrich , aseguró este viernes que evalúa incorporar en su proyecto de bajar la edad de imputabilidad la franja etárea a partir de los 12 años y destacó que con su propuesta se lograría " que si un adolescente comete un delito menor no siga su carrera delictual ".

Este viernes, en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 , Bullrich realizó un balance sobre la reunión: "Concluimos que estamos en un alerta permanente en Rosario . Sabemos de la existencia de muchos brazos de las organizaciones criminales que han intentado dominar la ciudad en estos tiempos. Y si bien no podemos hablar de números debido a la conmoción que causaron estos cuatro asesinatos (dos taxistas, un chofer de colectivos y un playero de una estación de servicios), quiero darle confianza a la población de Rosario de que estamos por el buen camino ".

En el marco de la detención de un adolescente de 15 años como principal sospechoso del asesinato del playero Mauro Bussanich, la ministra fue consultada sobre si ratificaba su postura de bajar la edad de imputabilidad. En ese sentido, fue contundente: "Absolutamente, es algo que defiendo desde hace muchos años. Nunca hubo una buena recepción de parte del Congreso en tratarlo pero creo que esta vez va a suceder. Vamos a presentar proyectos sobre organizaciones criminales, para que la pena mayor recaiga no solo en los cabecillas sino para todos los miembros".

2024-03-28 crimen bruno playero.jpg El momento del ataque mortal, en una imagen de una cámara de seguridad de la estación de servicio.

Acerca de a cuánto debería bajar la edad de imputabilidad, Bullrich sorprendió con su respuesta: "Eso es algo que seguimos debatiendo. Un adolescente que mata no puede volver a su casa como si nada. No es lo mismo que tener una pelea callejera. Lo que estamos estudiando es tener la imputabilidad para delitos muy duros para una franja que puede ser de 14 a 16 años, de 12 a 16 años, o de 12 a 16 años con algunos delitos en los que la edad de imputabilidad no dependa de la edad sino del tipo de delito"

Sobre si tenían registrados delitos graves en los que hubiera menores de 12 años involucrados, Bulrich explicó que "hay muchos delitos menores, pero lo que se puede hacer con esto es lograr que si un adolescente comete un delito menor no siga su carrera delictual". Y remarcó: "Esto pasa en Uruguay".

En la ampliación de su explicación, la titular de la cartera de Seguridad nacional indicó:"La posibilidad de imputar y aplicar, no ya la cárcel, sino medidas educativas, de resarcimiento o la devolución de los bienes robados, por ejemplo, es algo que vemos como positivo. Lo que se está analizando es cómo lograr que los jóvenes no escalen en la red delictual y no se conviertan en sicarios de una banda, como pasó con el asesino de Bussanich".

Las fuerzas federales en Rosario

Bullrich también fue consultada sobre si la presencia de las fuerzas federales en Rosario para combatir la violencia narco se mantendría en el tiempo. En ese sentido, destacó que "ayer (por el jueves) estuvimos dialogando con el gobernador (Maximiliano Pullaro) para prorrogar ese plazo (que vence el 9 de julio). Queremos ir paso a paso, logrando objetivos".

78982801.jpg Las fuerzas federales buscarán saturar las zonas más violentas de la ciudad.

Y si bien destacó que se redujeron los números de balaceras, heridos de bala y homicidios "la conmoción (por los crímenes de los taxistas el colectivero y el playero) tapa cualquier tipo de situación y hoy una amenaza genera la misma parálisis".

"Lo que hay que entender -abundó- es que el Estado está tomando el total y absoluto control de la ciudad y que esto es necesario. Ahora estamos siendo duros con los presos de alto perfil que desde las cárceles federales y provinciales mandaban a matar y extorsionaban comerciantes. Eso provocó una crisis. Pero estamos confiados en que vamos a terminar dominando todo el territorio. No es cuestión de fechas, sino de objetivos que se van logrando".