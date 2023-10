Bullrich: "Las ideas de Milei son malas y peligrosas"

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, encabezó este jueves por la tarde un gran acto final de cierre de campaña nacional en el municipio de Lomas de Zamora, bastión de Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense y sostuvo que su “pornografía brutal llenó el vaso de 20 años de robo de la Argentina”. Más allá de intentar sacar tajada electoral por ese hecho, la ex ministra de Seguridad también confrontó con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, por considerar como “malas y peligrosas” sus ideas si llega a ocupar la primera magistratura.

Bullrich estuvo acompañada por el ex presidente Mauricio Macri y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su rival en la interna de Juntos por el Cambio; el ex senador Esteban Bullrich y el diputado nacional, Hernán Lombardi; y la ex vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti y el candidato a intendente de esa jurisdicción, Guillermo Viñuales.