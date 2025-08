Autonomía en el Concejo: 140 oradores, un cronómetro y la arenga de no pedir permiso

Jorge Boasso , actual secretario de Seguridad Social la provincia, le puso combustible a la larga jornada. “Me dan ganas de cantar por la profunda emoción del ayer. No es 'Venecia sin tí', pero es un ámbito que me acogió 24 años. Hicimos 15 ó 20 audiencias públicas siempre gritando en pos de la autonomía de Rosario, y este es el final del proceso ”, dijo con singular sensibilidad.

Pero después se puso firme: “Les pido a los convencionales que sean claros y contundentes en la redacción de una autonomía. Autonomía plena, de lo contrario es autarquía disfrazada. Si no aprobarán una autarquía con otro nombre”.

norma lopez Norma López, una de las que pidió autonomía plena. La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Esa condición sine qua non de “plena” también la destacaron las concejalas Norma López y Fernanda Gigliani. “Para fortalecer la democracia debe haber municipios fuertes. Hay que avanzar en una autonomía plena, basados en los principios de autogobierno, de decisión ciudadana, igualdad ciudadana y equidad”, afirmó López.

Boasso se animó a ofrecer la redacción del artículo de autonomía: “Se reconoce al municipio como una comunidad natural y se asegura el régimen basado en su autonomía política, institucional, financiera, económica y administrativa. Los municipios pueden establecer impuestos en su jurisdicción que respeten los principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo”.

El exconcejal y ministro santafesino y nacional Roberto Sukerman hizo algunas advertencias. “Rosario siempre se golpeó el pecho con la autonomía, pero la usó como escudo y no como espada. No se podían hacer cosas porque no teníamos autonomía, ahora no habría más excusas”, sostuvo.

Luego de aclarar que la actual ley orgánica habilita a crear impuestos a los municipios, pidió a los convencionales que no sean regresivos y dejen escrito en la Constitución que los municipios pueden crearlos.

Sin pedir permiso

Por su parte, el senador del departamento Rosario y representante de Creo, el partido del intendente Pablo Javkin, Ciro Seisas, apuntó a la distribución de recursos.

“Los municipios necesitan poder administrar sus propios recursos y cumplir sus funciones sin pedir permiso. Rosario lo hizo igual, a pesar de la distribución de recursos. Esa es la discusión incómoda que hay que dar, como también el corrimiento del eje de poder desde la capital de la provincia a las ciudades con mayor libertad de acción”, apuntó.

presidencia Autoridades de la comisión de Régimen Municipal. Daniel Machado (secretario), Katia Passarino (presidenta) y Juan Monteverde (vice). La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Luego fue el turno de dos académicos, el camarista y docente Oscar Puccinelli y el constitucionalista Oscar Blando, quienes plantearon algunos riesgos.

“Lo que me preocupa es cuál será la forma de dictar la Carta Orgánica. Ya sufrimos una urgencia con la ley de necesidad de reforma. Incluso excluyeron a los jueces y es compatible, espero que cuando se dicte la carta los incluya. Los concejales no pueden dictarla, no fueron elegidos para eso, deben ser convencionales y no solo los partidos políticos”, alertó Puccinelli.

En ese sentido se expresó Blando, coordinador académico de Derecho Municipal y a la Ciudad de la Universidad Nacional de Rosario (UNR): “Todas las Constituciones de las provincias que establecen autonomías y Cartas Orgánicas lo hacen a través de una Convención, Santa Fe no puede ser una excepción”.

En representación de los empresarios, Carlos Cristini (Foro Regional Rosario) pidió previsibilidad respecto de las facultades tributarias. “Tenemos un semáforo amarillo (...) Que no se generen aduanas internas dentro de Santa Fe, que no se genere una canibalización de recursos donde los municipios creen guerras”, indicó.

Analía Antik, de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, puso el acento en los rosarinos y en aquellos que usan la ciudad sin ser residentes.

“No es para confrontar, pero escuchaba que Rosario necesita tal cosa porque los rosarinos nos lo merecemos. Imaginen a Rosario amurallada porque Rosario es rica y, al lado, gente que no tiene nada. Hay que pensar en el derecho a la ciudad, en la idea de habitante, no de ciudadano de esa ciudad . Porque ese derecho es tratar igual al residente como al que no lo es”, graficó.

“Con la autonomía vamos a terminar con algo que a los rosarinos nos tiene hartos: los que gobiernan siempre le echan la culpa a otro, nunca son responsables de nada", aseveró -a su turno- Juan Monteverde (Más para Santa Fe).

En ese sentido, agregó: “Llegó el momento de que cada fuerza muestre su modelo de ciudad y qué herramientas quiere para llevarlo adelante. Vamos por una nueva democracia que permita dar vuelta la pirámide del poder y le otorgue más recursos y decisión a la gente para resolver los problemas”.

El viernes pasado, con la Facultad de Derecho de la UNR como escenario, comenzó el debate por la autonomía municipal de la Convención reformadora, en el marco de la comisión de Régimen Municipal. Aunque el trabajo no avanzó en concreto más allá de algunos posicionamientos políticos.

Al término de esta nota aún restaban exponer más de la mitad de los expositores.