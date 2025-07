Autonomía: Rosario puso la casa, la mesa y los cruces, pero el debate se estira

autoridades convencion autonomia Autoridades de la comisión de Régimen Municipal. Daniel Machado (secretario), Katia Passarino (presidenta) y Juan Monteverde (vice). La Capital / Celina Mutti Lovera.

Rosario y su autonomía

Javier Meyer, intendente de Las Rosas y convencional por La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que no es necesaria una autonomía sino ser eficiente en los recursos. “El problema es humano, es la vagancia del Estado. Nadie quiere laburar”, sintetizó. Y se preguntó: “¿Redactar una Carta Orgánica con lo que lleva de recursos? ¿Hay gente para eso?”.

“Cuando alguien gestiona bien, no le echa la culpa a la ley, a la coparticipación o al gobierno de turno”, agregó Nicolás Mayoraz, convencional libertario que no integra la comisión pero tomó la palabra.

“Cuidado con esos planteos que no gozamos de cierta calidad de vida porque no lo tenemos en la Constitución. Eso es de la casta política: plantear que no gozás un derecho porque no está en la Carta Magna. Hablan del derecho a la ciudad y que, al no estar, nadie vive bien. Y ahora los salvadores lo pondrán en el texto y se vivirá bien. Es mentira”, resaltó.

lla Javier Meyer, Juan Pedro Aleart y Nicolás Mayoraz, representantes de La Libertad Avanza en la Convención. La Capital / Celina Mutti Lovera.

En la vereda opuesta se situó el resto de los bloques, desde Unidos a Más para Santa Fe y Activemos. “Es un mandato nacional dar autonomía. Incluso la Corte Suprema nos exhorta a hacerlo. Hoy, Santa Fe tiene un régimen de cautiverio, municipios de cautiverios”, sostuvo el constitucionalista y convencional justicialista Diego Giuliano.

Rubén Giustiniani, de Activemos, recogió el guante del discurso anticonvención. "La crisis de la política la expresan los discursos demagógicos. Eso profundiza la crisis, además de que no se supo o no se pudo dar respuestas”, sostuvo.

Josefina Del Río, de Creo, opinó: "La autonomía no es solo reivindicar un reclamo histórico, es parte de la problemática del futuro. La discusión pasa por las ciudades, por los centros de vida y garantizar la convivencia".

El debate sobre bajo qué tipo de mecanismo se realiza la Carta Magna es un tema que puso rápidamente sobre la mesa Juan Monteverde. “Coincidimos con el socialismo en que debe hacerse una Convención Constituyente para materializar la Carta Orgánica de la ciudad", dijo. Activemos también coincide.

Luego, fundamentó: "Porque si se hace por ordenanza, se debe sacar por ordenanza y, de ese modo, cada intendente podría hacer su propia Carta Orgánica, y es un problema jurídico”. Eso difiere de lo que propone el oficialismo de Rosario, que emitió señales para convertirlo en ordenanza.

La presidenta de la comisión, Katia Passarino, intentó avanzar con los puntos de trabajo. “Conozco perfectamente que pueda existir entre algunos miembros del cuerpo alguna mezquindad, o de tener o no protagonismo en la ciudad. Les pido que logremos los plazos y el trabajo que debemos hacer”, sostuvo la convencional de Unidos.

Audiencia pública

Finalmente, durante el encuentro se decidió convocar a una audiencia pública para el 1º de agosto próximo, a las 9, en el Concejo Municipal de Rosario. Además, se aprobaron las normas de funcionamiento de la comisión y los horarios de trabajo.

La audiencia es pensada como un espacio de exposición para que diferentes sectores sociales presenten propuestas concretas vinculadas a los ejes temáticos que competen a la comisión. Podrán participar órganos colegiados, asociaciones civiles, universidades, representantes de Estados locales y ciudadanos particulares.

image

En ese sentido, surgieron diferencias. El convencional libertario Juan Pedro Aleart cuestionó que no se hayan realizado antes. "Vamos a empezar a recibir en audiencias a muchos actores que merecen ser escuchados y tenidos en cuenta, y lo haremos con gusto, pero debió ser antes de la ley de reforma. Lamentamos que no haya sido así, ni siquiera les preguntaron a los intendentes sobre la autonomía. Ahora estamos hablando de sumar días a la comisión", reprochó.

El senador del departamento Constitución y convencional, Germán Giacomino, le respondió: "No podemos decir que no dimos participación. Muchos partidos de esta Convención se opusieron a la reforma. Debemos dejar de esas chicanas de que no hay participación. Acá hay gente, hay audiencias públicas y hay 700 proyectos presentados. Cortemos el tema y trabajemos".

La comisión

La comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial debatirá reformas al sistema de municipios y comunas y el reconocimiento del derecho a la ciudad.

Los convencionales del bloque Unidos para Cambiar Santa Fe son Passarino, Giacomino, Mauricio Maroevich, Oscar Dolzani, Del Río, Sara Sánchez Lecumberri, Joaquín Blanco y Gino Svegliati.

Por Más para Santa Fe, Monteverde, Giuliano y Pablo Corsalini. También Aleart y Meyer, por LLA, José Machado (Somos Vida y Libertad) y Giustiniani (Activemos).