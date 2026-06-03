Argentina busca ingresar al Tratado Transpacífico: qué ventajas tendría para el comercio

El canciller Pablo Quirno formalizará este miércoles la solicitud de adhesión al CPTPP, uno de los mayores acuerdos de libre comercio del mundo

Pablo Quirno formalizó la solicitud de adhesión de Argentina al Tratado Transpacífico

Argentina formalizó este miércoles su pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), uno de los acuerdos de libre comercio más importantes del mundo y que reúne a economías de Asia, Oceanía, América y Europa.

El anuncio lo realizó el canciller Pablo Quirno durante su participación en la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París. La presentación formal se realizará ante el ministro de Comercio de Nueva Zelanda, Todd McClay.

La decisión representa uno de los movimientos más relevantes de la estrategia de apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, ya que apunta a integrar al país en un bloque que concentra cerca del 13% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial y más de 595 millones de consumidores .

"Mañana vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Todd McClay) nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes: Australia, Brunéi, Chile, Japón, Canadá, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam, que representan el 13% del PBI mundial", afirmó Quirno durante su exposición.

El CPTPP reúne a: Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

Entre 2022 y 2024, los países que integran el CPTPP representaron aproximadamente el 9% de las exportaciones argentinas de mercancías.

Se trata de una de las mayores zonas de libre comercio del planeta y de un acuerdo que fija reglas comunes para el comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual, comercio electrónico, compras públicas, cuestiones laborales y ambientales.

A través de su cuenta de X, Quirno destacó que el tratado "reúne a doce economías de varios continentes y cuenta con estándares de acceso a mercado, reglas de comercio, servicios e inversiones de los más avanzados y competitivos".

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Embed ARGENTINA FORMALIZÓ SU INTENCIÓN DE INTEGRARSE AL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (CPTPP).



Le entregué al Ministro de Comercio e Inversiones de Nueva Zelandia , Todd McClay la nota de intención formal para integrarnos a uno de los acuerdos… pic.twitter.com/CQIAqCX6bh — Pablo Quirno (@pabloquirno) June 3, 2026

Qué ventajas tendría para Argentina ingresar al Tratado Transpacífico

La adhesión al CPTPP abriría la posibilidad de acceder en condiciones preferenciales a algunos de los mercados más dinámicos del mundo.

Entre los principales beneficios aparecen:

Menores aranceles para exportar

El acuerdo establece esquemas graduales de reducción y eliminación de aranceles para miles de productos, lo que mejoraría la competitividad de las exportaciones argentinas.

Mayor acceso a mercados estratégicos

Argentina podría ampliar su presencia comercial en Asia-Pacífico, una de las regiones de mayor crecimiento económico del mundo.

Más posibilidades de inversiones

El tratado ofrece marcos regulatorios previsibles para los inversores y reglas comunes para la protección de inversiones internacionales.

Impulso para servicios y economía digital

El CPTPP incorpora normas específicas para el comercio electrónico, el flujo transfronterizo de datos y los servicios digitales, sectores cada vez más relevantes para la economía global.

Facilitación del comercio

El acuerdo busca simplificar trámites aduaneros y reducir barreras burocráticas que encarecen las operaciones internacionales.

La apuesta del gobierno por una mayor apertura comercial

Durante su exposición en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el canciller sostuvo que el objetivo es "generar condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar, que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles".

Además, remarcó que la competitividad internacional depende de la estabilidad económica alcanzada por el gobierno: "La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones".

En la misma línea, cuestionó el modelo económico aplicado durante las últimas décadas: "Argentina durante años vivió en una economía cerrada, mirándose el ombligo, donde los productores estaban protegidos con pocos productos y caros". Y agregó: "Tenemos todas las aptitudes para poder competir en el mundo".

Con la presentación formal de la solicitud de adhesión, Argentina inicia ahora un proceso que podría ampliar significativamente su integración comercial con algunas de las economías más dinámicas del mundo y abrir nuevas oportunidades para exportadores, empresas e inversores.