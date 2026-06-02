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Quirno anunció que la Argentina se sumará al Tratado Transpacífico

Es un acuerdo de libre comercio integrado por doce países, entre ellos Australia, Canadá, Chile, Japón y México

2 de junio 2026 · 18:52hs
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Quirno anunció que la Argentina se sumará al Tratado Transpacífico

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, adelantó que la Argentina presentará su adhesión al Tratado Transpacífico, el cual engloba a 12 economías mundiales y promueve el libre comercio.

“El miércoles vamos a entregar en París, al ministro de Comercio de Nueva Zelanda (Cameron Brewer), nuestra adhesión al acuerdo de Transpacífico, que incluye doce países muy importantes que representan el 13 % del PBI mundial”, sostuvo el canciller durante su exposición en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (Iaef).

>> Leer más: El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Los países que lo conforman son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam.

Este tratado propone una política de libre comercio entre las regiones que lo constituyen. Su nombre oficial es Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), por sus siglas en inglés, y abarca a casi 600 millones de personas.

Entre los principales objetivos destacan la promoción de la integración económica, marcos legales predecibles para el comercio y el impulso del comercio regional, al igual que la promoción del crecimiento sostenible.

“La base de esta credibilidad es la estabilidad macroeconómica y la proyección al exterior a través de alianzas estratégicas con países afines, que llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones”, señaló Quirno.

Quirno indicó que su trabajo es “salir con la valijita a vender a la Argentina” y ratificó que seguirán desempeñándose para “generar que los productores y empresarios del país puedan salir al mundo en las mejores condiciones posibles”.

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