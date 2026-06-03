Presentaron el Circuito Educativo gratuito de Villa Gobernador Gálvez

La propuesta recorre los edificios que albergan a Bomberos Voluntarios, Museo Malatesta, Concejo y Municipalidad y está destinada a alumnos de tercer grado

El Circuito Educativo por la ciudad de Villa Gobernador Gálvez es una propuesta pedagógica destinada a estudiantes de tercer grado del nivel primario, que invita a conocer y recorrer espacios emblemáticos de la ciudad para aprender a partir de la experiencia directa.

Docentes de tercer grado de las escuelas primarias de Villa Gobernador Gálvez vivenciaron la propuesta del municipio que recorre diferentes edificios del ámbito institucional local.

En el marco del programa “La Muni en tu escuela”, las docentes fueron protagonistas de una prueba piloto del nuevo Circuito Educativo , pudiendo viajar en el transporte que el municipio destinó para llevar adelante la propuesta, visitar cada uno de los espacios, conocer las actividades que se realizarán, dialogar con los referentes de cada sitio y plantear sus inquietudes.

A través de esta alternativa, la ciudad se transforma en un aula abierta, donde los niños podrán descubrir su historia, comprender el rol de las instituciones públicas y reflexionar sobre la importancia del cuidado del espacio común y la participación ciudadana.

Explicando el objetivo de este dispositivo, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, indicó: “A través de este circuito educativo queremos fortalecer el sentido de pertenencia y conocimiento de patrimonios culturales e institucionales de la ciudad, además de enseñar sobre el rol de estas instituciones”.

“Para poder realizar esto, hemos restaurado un colectivo junto a la empresa Marcopolo para que los estudiantes, docentes y acompañantes puedan completar todo el recorrido, yéndolos a buscar a las escuelas, llevándolos a las instituciones enmarcadas en el circuito y recorriendo puntos emblemáticos de Villa Gobernador Gálvez”, agregó.

Recorrido con ojos curiosos

El Circuito Educativo por la ciudad de Villa Gobernador Gálvez es una propuesta pedagógica destinada a estudiantes de tercer grado del nivel primario, que invita a conocer y recorrer espacios emblemáticos de la ciudad para aprender a partir de la experiencia directa. A lo largo del recorrido, los alumnos visitarán instituciones representativas como la Municipalidad, el Museo de la Ciudad, Bomberos Voluntarios y el Concejo Deliberante, acercándose al funcionamiento de la vida comunitaria y a la historia local.

El recorrido tiene una duración de 4 horas con un cupo máximo de 40 personas incluyendo docentes y acompañantes. Los turnos se gestionan desde la web municipal

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