Aníbal Fernández redobló la apuesta: "Van a lastimar a mucha gente, van a dinamitar todo" El ministro de Seguridad 14 de abril 2023 · 10:33hs

El ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, mantuvo un tenso diálogo con los periodistas tras sus fuertes declaraciones en C5N.

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández sacudió el tablero político al vaticinar que si en las próximas elecciones nacionales gana la oposición "las calles van a estar regadas de sangre y muertos". Sus palabas provocaron la reacción de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes expresaron su repudio público a las expresiones del funcionario del gobierno nacional que calificaron de "violentas".

Lejos de rever su posición, Fernández ratificó su pronóstico. “Todo lo que dijeron que van a hacer saldría sólo con represión. Que haya tanta gente despedida... Ya pasó durante 4 años. ¿No saben cuánta gente despidieron? ¿La represión que había en las calles no la vieron? No me digan que el responsable soy yo, los responsables son los que vieron que esto sucedió y quieren volver”, aseguró este viernes por la mañana.

Bullrich y Larreta cruzaron a Aníbal por decir que "habrá sangre y muertos" Aníbal Fernández anticipó "sangre y muertos" si gana la oposición

Y fue más allá: “Van a lastimar mucha gente y lo que yo hago es llamar la atención, no estoy tratando de generar pánico, cuento lo que yo vi y lo que (Javier) Milei ofrece”.

Anibal.JPG “En la nota me preguntan por la oposición, y yo le recuento que no soy un analista de la oposición, no me gusta hablar de la oposición, pero para no esquivar la pregunta, comentar algo de lo que se escuchó. Y lo que se escuchó es que uno habla de dinamitar”, explicó el titular de la cartera de seguridad, en referencia a la entrevista que le concedió a C5N que desató la polémica.

“¿Cómo si es dinamita sin que no haya heridos y sangre, como se hace para que mueran los que tengan que morir?”, preguntó Fernández, en relación a las definición que hizo el ex presidente Maurico Macri en la Sociedad Rural, donde dijo que "hay que semidinamitar todo", y añadió: “Todo lo que dije es: si llegaran a ser gobierno, y es eso lo que van a llevar a la práctica, eso inexorablemente cierra con represión”. Embed Cuando Anibal Fernández habla de “una persona incompetente y violenta que transformará a la Argentina en un baño de sangre”...

Parece que estuviera pasando revista de su currículum...!!!

Es una descripción extraordinaria del mismísimo Aníbal...!!! — Javier Milei (@JMilei) April 14, 2023 “Lo que van a hacer es dejar sin trabajo a mucha gente. Cada vez va a ser peor, ya lo hicieron, en 4 años hicieron en pedazos el país, todavía estamos garpando las diferencias que generaron”, señaló Fernández , y agregó: “Macri dice algo peor, cuando le preguntan por las complicaciones de los despidos en las calles. Y este personaje dice que ‘hay que bancar’. Entonces, señores de Clarín, no soy yo el irresponsable. Son ustedes”. >> Leer más: Bullrich y Rodríguez Larreta cruzaron a Aníbal Fernández por decir que "habrá sangre y muertos" si gana la oposición" Una vez más se fastidió ante las preguntas de los periodistas. “No vine a debatir como vos. Me preguntas, yo te conteste. Mi respuesta es muy clara: irresponsables son ustedes que no ven lo que dice Mauricio Macri, lo que dice Javier Millei, lo que dice en un montón de todos de la oposición”, disparó elevando la voz, e insistió: “No vine a debatir con vos. Dicen que van a dinamitar y que tienen que morir los que tienen que morir. Lo dice Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Javier Milei”. “Recién veía a (la tapa del diario) Clarín y dice ‘irresponsable:’ y cuentan el tema. No, irresponsables son ustedes que no ven lo que dice Macri, lo que dice Milei, lo que dicen un montón de la oposición”, apuntó el funcionario en un diálogo con la prensa en la puerta del Ministerio de Seguridad de la Nación. Qué dijo Aníbal Fernández en C5N El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que las recetas que propone la oposición solo pueden ser llevadas a cabo mediante "un enorme nivel de represión" que el país no toleraría. "No puedo evitar ver el grado de locura con el cual se exhiben los segmentos que representa la derecha. Todo eso sería posible con un enorme nivel de represión que no hay país que lo tolere", afirmó el funcionario. En la misma línea, cuestionó las propuesta del libertario Javier Milei, precandidato a presidente por La Libertad Avanza, y las intenciones de referentes de Juntos por el Cambio como Patricia Bullrich, titular del PRO, y el expresidente Mauricio Macri de negociar con el diputado. Embed "Lo que se puede ver es quiénes van a competir contra quiénes. Vemos un grupo de gente que tiene cero formación, con vocación por el agravio y por lastimar, y lo que propone saldría únicamente por represión. Las calles regadas de sangre y muertos van a producir si tuvieran la posibilidad de ser gobierno", pronosticó el ministro, muy cercano al presidente Alberto Fernández, en el caso de que JxC o el referente libertario ganen las elecciones. >> Leer más: Aníbal Fernández anticipó "sangre y muertos" si gana la oposición Asimismo, aseguró que Juntos por el Cambio llegó al poder en 2015 con propuestas de "izquierda perfumada", pero aclaró que gobernaron por derecha, y precisó: "En algún momento se rompió ese esquema, ahora se presentan con esas ideas esquizofrénicas y sin ninguna protección al país de cosas importantes que deben proteger para seguir creciendo y tener una movilidad ascendente". "Si esa es su vocación, sólo cierra con una enorme represión donde va a haber sangre y muertos", reiteró el funcionario de la administración nacional, al tiempo que manifestó que "nadie que esté en sus cabales va a aceptar eso".