Cristina Kirchner agradeció la atención del Sanatorio Otamendi tras pasar dos semanas internada

La expresidenta regresó a su domicilio el sábado tras un proceso de recuperación “largo y dificultoso”. Destacó el profesionalismo del personal de salud

Cristina Kirchner fue dada de alta y ya se encuentra en su domicilio de San José 1111.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que recibió el alta médica el pasado sábado 3 de enero y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria. A través de sus redes sociales, la exmandataria expresó su gratitud hacia el equipo médico que la asistió durante su reciente intervención quirúrgica.

Kirchner había sido ingresada el pasado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de dolencia abdominal que finalmente derivó en una " una cirugía laparoscópica , que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada". Finalmente, el pasado sábado, y tras dos semanas de internación, fue dada de alta.

"Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior", escribió la exmandataria.

Además, la líder de Unión por la Patria también dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires: "Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación", agregó.

Con este mensaje, la expresidenta llevó tranquilidad sobre su estado de salud actual mientras continúa con su rehabilitación en su residencia particular tras los días de internación que comenzaron la semana pasada.