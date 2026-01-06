La Capital | Política | Cristina

Cristina Kirchner agradeció la atención del Sanatorio Otamendi tras pasar dos semanas internada

La expresidenta regresó a su domicilio el sábado tras un proceso de recuperación “largo y dificultoso”. Destacó el profesionalismo del personal de salud

6 de enero 2026 · 15:20hs
Cristina Kirchner fue dada de alta y ya se encuentra en su domicilio de San José 1111. 

Cristina Kirchner fue dada de alta y ya se encuentra en su domicilio de San José 1111. 

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó que recibió el alta médica el pasado sábado 3 de enero y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple con prisión domiciliaria. A través de sus redes sociales, la exmandataria expresó su gratitud hacia el equipo médico que la asistió durante su reciente intervención quirúrgica.

Kirchner había sido ingresada el pasado 20 de diciembre a raíz de un cuadro de dolencia abdominal que finalmente derivó en una "una cirugía laparoscópica, que confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada". Finalmente, el pasado sábado, y tras dos semanas de internación, fue dada de alta.

"Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior", escribió la exmandataria.

>>Leer más: Cristina Kirchner calificó de "secuestro" la detención de Nicolás Maduro y dijo que Trump "cruzó un límite"

Además, la líder de Unión por la Patria también dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires: "Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/2008584236497060014&partner=&hide_thread=false

Con este mensaje, la expresidenta llevó tranquilidad sobre su estado de salud actual mientras continúa con su rehabilitación en su residencia particular tras los días de internación que comenzaron la semana pasada.

Noticias relacionadas
Cristina sigue internada en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, sin fecha de alta confirmada. 

Cristina Kirchner continúa internada y a la espera de novedades en la feria judicial

Los 86 imputados en el marco de la causa Cuadernos.

Causa Cuadernos: el debate seguirá en 2026 con planteos preliminares de las defensas

Piden agravar las penas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

Atentado contra Cristina: la fiscalía pide aumentar las penas de Sabag Montiel y Uliarte

Cristina Kirchner continúa internada y pasará Año Nuevo en el Sanatorio Otamendi

Cristina también pasará Año Nuevo internada: presenta una "lenta recuperación"

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales

Las ventas crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil, con resultados inferiores a la Navidad", según las cámaras empresarias. Qué rubros perdieron y cuál fue el que sobresalió

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales
Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca
La Ciudad

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Ovación
Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

La confesión de Messi sobre su salida de Newells: El club no tiene nada que ver

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa
La Ciudad

Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Por Morena Pardo
Zoom

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
El Mundo

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump
El Mundo

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero