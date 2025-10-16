La Capital | Política | Agustín Pellegrini

Agustín Pellegrini: "Caren Tepp es una comunista que quiere traer el chavismo a Argentina"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza insistió con que se viene una elección histórica para el futuro del país

16 de octubre 2025 · 17:23hs
Agustín Pellegrini

Agustín Pellegrini, el candidato de Milei en Santa Fe, recorre la provincia

El candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini, volvió a cruzar a Caren Tepp y aseguró que es "una confesa comunista que quiere traer el chavismo a la Argentina”.

"Caren Tepp promueve expropiaciones y apoya el modelo chavista. Quiere traer el chavismo al país, no es retroceder diez años, es retroceder décadas y empobrecer a todos”, advirtió.

Pellegrini agregó que Tepp y el kirchnerismo “atrasan, proponen un modelo que ya demostró que iguala hacia abajo”.

De cara a lo que viene, el candidato de Milei en Santa Fe defendió la priorización del equilibrio fiscal en la primera etapa del gobierno y agregó: “No se puede gastar más de lo que entra". "Para lo que viene contamos con el respaldo de Estados Unidos. Un apoyo histórico, un no salvataje. Trump fue claro, creen en este proyecto y nos van a apoyar para que Argentina salga adelante”, opinó.

Por último, Pellegrini reivindicó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el apoyo financiero de Estados Unidos al programa de Milei.

