El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: "No habrá devaluación"

Los referentes en economía de la Libertad Avanza estuvieron con el candidato a diputado nacional en Rosario a menos de dos semanas de las elecciones

El equipo económico de la Libertad Avanza acompañó al candidato a diputado nacional Agustín Pellegrini en Rosario . En ese marco, descartaron una devaluacion y aseguraron que el dólar seguirá flotando entre bandas.

El equipo económico libertario estuvo en Rosario para dialogar con jóvenes y emprendedores a menos de dos semanas de las elecciones nacionales.

Las "tres anclas del equipo económico", como se los conoce a Felipe Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Bice), Federico Furiase (director del Banco Central) y Martín Vauthier (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Bice), acompañaron al candidato a diputado nacional por Santa Fe en el hotel Ros Tower, donde hablaron del panorama económico actual y las perspectivas a futuro. "No habrá devaluación luego de las elecciones. Tenemos un fuerte apoyo de Estados Unidos y un esquema de flotación que seguirá operando entre bandas" , coincidieron.

"Al fuerte apoyo de Estados Unidos, le sumamos nuestro plan de estabilización económica y las reformas que se vienen en el Congreso. Tenemos que sortear esta especie balotaje que tenemos contra el kirchnerismo. Por eso decimos que necesitamos mucho apoyo legislativo para seguir cambiando la Argentina", agregaron.

Los economistas aseguraron que el dolar seguirá flotando entre bandas y remarcaron que "no habrá modificaciones del esquema cambiario. Las bandas no se tocan. El dólar puede subir y bajar, pero siempre entre las bandas. No habrá devaluacion".

Por su parte, Pellegrini sostuvo: "Venimos a explicarle a la gente lo que se está haciendo y lo que necesitamos de cara al futuro. Necesitamos más legisladores para seguir cambiando el país, terminar con la inflación para siempre y lograr las reformas que Argentina necesita en materia laboral y empleo. Hay dos opciones, cambiamos el país para siempre o volvemos al pasado oscuro y decadente kirchnerista".