La Capital | Política | Agustín Pellegrini

El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: "No habrá devaluación"

Los referentes en economía de la Libertad Avanza estuvieron con el candidato a diputado nacional en Rosario a menos de dos semanas de las elecciones

14 de octubre 2025 · 20:01hs
El equipo económico de La Libertad Avanza estuvo con el candidato a diputado nacional Agustín Pellegrini.

El equipo económico de La Libertad Avanza estuvo con el candidato a diputado nacional Agustín Pellegrini.

El equipo económico de la Libertad Avanza acompañó al candidato a diputado nacional Agustín Pellegrini en Rosario. En ese marco, descartaron una devaluacion y aseguraron que el dólar seguirá flotando entre bandas.

El equipo económico libertario estuvo en Rosario para dialogar con jóvenes y emprendedores a menos de dos semanas de las elecciones nacionales.

Las "tres anclas del equipo económico", como se los conoce a Felipe Núñez (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Bice), Federico Furiase (director del Banco Central) y Martín Vauthier (director del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Bice), acompañaron al candidato a diputado nacional por Santa Fe en el hotel Ros Tower, donde hablaron del panorama económico actual y las perspectivas a futuro. "No habrá devaluación luego de las elecciones. Tenemos un fuerte apoyo de Estados Unidos y un esquema de flotación que seguirá operando entre bandas", coincidieron.

"Al fuerte apoyo de Estados Unidos, le sumamos nuestro plan de estabilización económica y las reformas que se vienen en el Congreso. Tenemos que sortear esta especie balotaje que tenemos contra el kirchnerismo. Por eso decimos que necesitamos mucho apoyo legislativo para seguir cambiando la Argentina", agregaron.

Los economistas aseguraron que el dolar seguirá flotando entre bandas y remarcaron que "no habrá modificaciones del esquema cambiario. Las bandas no se tocan. El dólar puede subir y bajar, pero siempre entre las bandas. No habrá devaluacion".

>> Leer más: Pellegrini: "Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven a costa de los impuestos de la gente"

Por su parte, Pellegrini sostuvo: "Venimos a explicarle a la gente lo que se está haciendo y lo que necesitamos de cara al futuro. Necesitamos más legisladores para seguir cambiando el país, terminar con la inflación para siempre y lograr las reformas que Argentina necesita en materia laboral y empleo. Hay dos opciones, cambiamos el país para siempre o volvemos al pasado oscuro y decadente kirchnerista".

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei estuvo este mediodía en la ciudad de Santa Fe.

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini

Pullaro, Schiaretti y Valdés, durante la reciente cumbre de Provincias Unidas en Jujuy. 

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

El gobierno, a través de Bullrich y Adorni, señaló que Trump aludió a 2027 y no las elecciones del 26 de octubre.

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

En tanto, sindicatos y organizaciones políticas y sociales preparan una caravana hasta la casa de Cristina. Será el Día de la Lealtad.

"¡Argentinos... Ya saben lo que hay que hacer!", el mensaje de Cristina tras el mensaje de Trump

Ver comentarios

Las más leídas

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Lo último

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

Acto de Provincias Unidas en Caba, última parada antes de las elecciones

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Crimen de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: No habrá devaluación

El equipo económico libertario acompañó a Agustín Pellegrini en Rosario: "No habrá devaluación"

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aportó detalles clave sobre la investigación y anticipó que los restos desmembrados pertenecen a Martín Palacios.
Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
De Ozempic a Wegovy: la nueva versión de la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Por Nachi Saieg

Salud

De Ozempic a Wegovy: la nueva versión de la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Economía

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

La urgencia de Newells por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

La urgencia de Newell's por mejorar llevó a que jugadores marginados hoy sean esenciales

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Ovación
Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newells espera por su vuelta
Ovación

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newells espera por su vuelta

Juan Espínola no atajó en el amistoso de la selección paraguaya y Newell's espera por su vuelta

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

En reserva, Central encontró el empate en el final con un golazo de tiro libre

En reserva, Central encontró el empate en el final con un golazo de tiro libre

Policiales
Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
POLICIALES

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

Investigan la muerte de un hombre golpeado que tuvo convulsiones en el Carrasco

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: Está todo listo

La familia Garcilazo no quiere demoras antes del juicio: "Está todo listo"

La Ciudad
Llamativa intervención artística en el playón del parque España
La Ciudad

Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas

Ollas populares coparon la Plaza San Martín: "Los barrios están explotados, las necesidades son infinitas"

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

La UNR lanza la primera feria de empleo para personas con discapacidad

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve
Información General

Pami: qué es el botón de emergencias y para qué sirve

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz
Información General

Cuánto tardan en prescribir las deudas de tarjetas de crédito y cómo salir del Veraz

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana
Información General

El tiempo en Rosario: una semana casi veraniega que cambiará el fin de semana

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos
INFORMACION GENERAL

Peajes sin barreras: se prorrogó su implementación y el gremio teme despidos

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los caranchos
Economía

Abogados laboralistas criticaron a Milei por las quejas sobre los "caranchos"

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Un monje de la India abrirá un congreso en la facultad de Ciencias Médicas de Rosario

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancan las obras en el Parque Regional Sur y adjudican el tramo final del Hospital Regional

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado
LA CIUDAD

Amsafé adhiere al paro y Provincia descontará el día no trabajado

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: Ni minifaldas ni musculosas
Información General

El código de vestimenta de la Uade que generó polémica: "Ni minifaldas ni musculosas"

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes agradable y con ambiente primaveral

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores
La Ciudad

Se viene el gran festival por los derechos de las personas mayores

Caren Tepp: Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe
politica

Caren Tepp: "Milei difunde noticias falsas porque sabe que puede perder en Santa Fe"

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario
Policiales

El joven de Roldán intensamente buscado había muerto atropellado hace semanas en Rosario

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe
Información General

Explota la adicción al juego online entre adolescentes: 40.000 apuestas ilegales en tres meses en Santa Fe

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de La Voz Argentina
Zoom

En una final cargada de emoción, se conoció al ganador de "La Voz Argentina"

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu
La Ciudad

El robo que no fue: al final no se registró faltante de dinero en el Pago Fácil de barrio Echesortu

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar volvió a caer tras la intervención del Tesoro de EEUU: a cuánto cerró el blue en Rosario

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newells jugará contra Argentinos?

Por Rodolfo Parody
Ovación

¿Llegará a tiempo Juan Espínola para el partido que Newell's jugará contra Argentinos?

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Por Luis Castro
Ovación

Qué pasó con el ex-Central que acordó con una agencia de Italia y finalmente se sumó a Regatas

Crimen de Ivana Garcilazo: Reinfestuel tiene problemas de visión, dice su abogado
POLICIALES

Crimen de Ivana Garcilazo: "Reinfestuel tiene problemas de visión", dice su abogado