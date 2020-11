Aborto: Fernández exigió una discusión "seria" en Diputados

Al respecto, pidió “no empezar con eso de andar persiguiendo diputados, como ocurrió con Suárez Lastra”, el ex intendente porteño de la UCR y actual legislador de Juntos por el Cambio (JxC), a quien escracharon frente a su casa militantes antiaborto.

En ese sentido, el interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio expresó su “enérgico repudio” y solidaridad con el legislador radical a raíz del escrache.

El bloque opositor emitió un comunicado con su posición frente a la situación vivida por el ex intendente porteño, la cual también fue criticada por el primer mandatario.

“Hace poco tuve 50 personas tirando petardos en (la Quinta de) Olivos que conmovieron a todo el barrio”, pero “ese no es el método porque se debe respetar la posición de cada uno”, aseveró Fernández.

La clave

“La verdadera discusión es si el aborto se seguirá haciendo en la clandestinidad o en un hospital público con la atención sanitaria que corresponde”, agregó.

En esa línea, el presidente destacó: “No quisiera que se vuelva a convertir en un debate filosófico, moral o religioso, ya que el aborto no sea punible y sea legal no quiere decir que sea obligatorio”.

“A la mujer que crea que no corresponde abortar, le damos todas las herramientas también para que tenga su hijo y sea feliz con su hijo. Lo que busco es un debate más serio, porque el problema sigue sin resolverse”, precisó el jefe del Estado.

Fernández también destacó que “la punición del aborto en términos de salud pública sólo expone a la mujer a un riesgo para su salud muy grande”.

Destacó que “genera una enorme desigualdad, porque la mujer que puede pagarlo se garantiza un aborto seguro y la que no se somete a sistemas de aborto que, en términos sanitarios, son muy riesgosos”.

“El problema del aborto no está vinculado a la conciencia individual de cada uno, a la religión ni a la moral propia, porque es un problema de salud pública”, agregó Fernández.

Asimismo, puntualizó: “La principal causa de muerte por maternidad es el aborto, y eso debo evitarlo. Lo vengo diciendo hace muchos años. Está clara la insuficiencia de la norma, porque lo único que promovió es que el aborto se haga clandestinamente, con más riesgo para la vida de la mujer, pero no que el aborto no se haga”.

“La diferencia con lo que ocurrió en 2018 es que, esta vez, es el Ejecutivo el que está promoviendo la norma. Y lo hago absolutamente convencido de que es el modo de preservar la salud pública de las mujeres”, abundó.

Vicentin

Además, Fernández destacó las medidas del gobierno para afrontar la pandemia y admitió: “Seguramente hicimos muchas cosas mal”, entre las que citó la fallida intervención a Vicentin.

“Fue un error. Nos dimos cuenta de que la estatización sólo favorecía a los accionistas de la cerealera y no al proyecto. Ahí tuvimos que dar marcha atrás”.

El FMI

Fernández también afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) “es corresponsable” de la crisis que se produjo en la Argentina en la administración de Mauricio Macri y sostuvo que su gobierno “ha logrado muchas cosas” en materia económica y social, pese a la pandemia de coronavirus. Además, ante líderes del G20, subrayó: “Estamos frente a un verdadero cambio de época”.

El mandatario dijo que el dinero que recibió el gobierno de Cambiemos del FMI “sólo tuvo el propósito de permitir la salida de capitales especulativos que estaban en la Argentina”.

Añadió que “el ajuste no recae sobre la gente” y recordó: “La primera vez que hablé con el Fondo, cuando era candidato a presidente, les expliqué que ellos eran corresponsables de lo que se estaba viviendo en la Argentina”.

Asimismo, el presidente sostuvo que el mundo está “frente a un verdadero cambio de época” y advirtió que “erradicar la pobreza será un objetivo lejano” si los gobernantes no renuevan su “determinación para dar respuesta a ese desafío global” provocado por el coronavirus, al hablar en el segundo día de sesiones de la cumbre de líderes del G20.

Por su parte, el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, aseguró que durante la cumbre de líderes del G20 “se acordó continuar trabajando para enfrentar las profundas desigualdades que padece el mundo”.