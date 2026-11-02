"El peronismo que viene", un libro con más de 50 voces para saber a dónde va el movimiento

Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera sentaron a dialogar a peronistas de todo tipo acerca de qué conservar, qué cambiar y hacia dónde va el movimiento

El peronismo que viene, el libro que busca un norte para el movimiento

Frente al escenario de desorientación política que atravesó el peronismo tras el triunfo electoral de Javier Milei con La Libertad Avanza, Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera sentaron a dialogar a más de cincuenta voces del peronismo para el libro " El peronismo que viene" .

Dos expresidentes, gobernadores, senadores, intendentes, sindicalistas, empresarios, artistas, referentes de derechos humanos y jóvenes militantes charlan sobre El peronismo que viene: Desafíos, críticas y errores en diálogo con más de 50 referentes peronistas. Es una discusión acerca de qué conservar, qué cambiar y hacia dónde va el movimiento.

De Eduardo Duhalde y Alberto Fernández a Estela de Carlotto , de Hugo Moyano a Juan Grabois , de José Luis Manzano a Pedro Saborido , de Alejandro Dolina a Miguel Ángel Pichetto , el libro no es una suma de testimonios: es una trama coral e inédita sobre el peronismo.

Organizado en dieciocho capítulos, un bonus track con Jorge Asís y unas “conclusiones provisorias”, el libro agrupa las voces por afinidades y debates: la batalla cultural, las mujeres y la autocrítica, el sindicalismo frente a la inteligencia artificial, los gobernadores e intendentes, los jóvenes que eligieron el peronismo en tiempos de Milei, los empresarios, los derechos humanos y la política exterior.

Abal Medina y Olivera escriben a dúo un texto que articula el debate, lo pone en contexto, interpela a sus protagonistas y se atreve a esbozar conclusiones. Y cuando se despeja el ruido de la coyuntura, aparece algo inesperado y esperanzador: hay más coincidencias de las que se imaginan.

El proyecto editorial nació en febrero de 2026 con la premisa inicial de entrevistar a una veintena de dirigentes, aunque el proceso derivó en un mapa plural e inédito de 58 protagonistas de la vida política argentina.

Diagnósticos y autocrítica

El texto expone tanto balances críticos sobre las últimas gestiones de gobierno como perspectivas para la reconstrucción del espacio. La exlegisladora Ofelia Fernández advierte que el espacio no asumió la responsabilidad de las causas que llevaron a Milei a la presidencia, afirmando que "estamos divorciados de la época que estamos viviendo".

En la misma línea, el diputado Pichetto plantea que el movimiento debe primero "reconciliarse con la sociedad por la frustración que significó la última etapa de gestión de gobierno del peronismo".

El exministro Julio De Vido señala un "final de época" caracterizado por la falta de conducción y desintegración política. Por su parte, el empresario José Luis Manzano sostiene que la agenda requiere integrar "soberanía nacional, inclusión social y progreso, con economía de mercado con sensibilidad social y respeto de la propiedad privada".

En la introducción de la obra, Abal Medina y Olivera resumen la premisa central del libro: “El peronismo que viene no puede ser simplemente una reconstrucción del que ya conocemos. Tendrá que conservar aquello que nos hizo y nos hace peronistas, y al mismo tiempo encontrar nuevas respuestas para una sociedad, una economía y un mundo que ya son diferentes”.