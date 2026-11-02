La Capital | Política | peronismo

"El peronismo que viene", un libro con más de 50 voces para saber a dónde va el movimiento

Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera sentaron a dialogar a peronistas de todo tipo acerca de qué conservar, qué cambiar y hacia dónde va el movimiento

2 de noviembre 2026 · 11:36hs
Google Seguir a La Capital en Google
El peronismo que viene

El peronismo que viene, el libro que busca un norte para el movimiento

Frente al escenario de desorientación política que atravesó el peronismo tras el triunfo electoral de Javier Milei con La Libertad Avanza, Juan Manuel Abal Medina y Daniel Olivera sentaron a dialogar a más de cincuenta voces del peronismo para el libro "El peronismo que viene".

Dos expresidentes, gobernadores, senadores, intendentes, sindicalistas, empresarios, artistas, referentes de derechos humanos y jóvenes militantes charlan sobre El peronismo que viene: Desafíos, críticas y errores en diálogo con más de 50 referentes peronistas. Es una discusión acerca de qué conservar, qué cambiar y hacia dónde va el movimiento.

De Eduardo Duhalde y Alberto Fernández a Estela de Carlotto, de Hugo Moyano a Juan Grabois, de José Luis Manzano a Pedro Saborido, de Alejandro Dolina a Miguel Ángel Pichetto, el libro no es una suma de testimonios: es una trama coral e inédita sobre el peronismo.

Peronismo, ¿a dónde va?

Organizado en dieciocho capítulos, un bonus track con Jorge Asís y unas “conclusiones provisorias”, el libro agrupa las voces por afinidades y debates: la batalla cultural, las mujeres y la autocrítica, el sindicalismo frente a la inteligencia artificial, los gobernadores e intendentes, los jóvenes que eligieron el peronismo en tiempos de Milei, los empresarios, los derechos humanos y la política exterior.

Abal Medina y Olivera escriben a dúo un texto que articula el debate, lo pone en contexto, interpela a sus protagonistas y se atreve a esbozar conclusiones. Y cuando se despeja el ruido de la coyuntura, aparece algo inesperado y esperanzador: hay más coincidencias de las que se imaginan.

El proyecto editorial nació en febrero de 2026 con la premisa inicial de entrevistar a una veintena de dirigentes, aunque el proceso derivó en un mapa plural e inédito de 58 protagonistas de la vida política argentina.

Diagnósticos y autocrítica

El texto expone tanto balances críticos sobre las últimas gestiones de gobierno como perspectivas para la reconstrucción del espacio. La exlegisladora Ofelia Fernández advierte que el espacio no asumió la responsabilidad de las causas que llevaron a Milei a la presidencia, afirmando que "estamos divorciados de la época que estamos viviendo".

En la misma línea, el diputado Pichetto plantea que el movimiento debe primero "reconciliarse con la sociedad por la frustración que significó la última etapa de gestión de gobierno del peronismo".

El exministro Julio De Vido señala un "final de época" caracterizado por la falta de conducción y desintegración política. Por su parte, el empresario José Luis Manzano sostiene que la agenda requiere integrar "soberanía nacional, inclusión social y progreso, con economía de mercado con sensibilidad social y respeto de la propiedad privada".

En la introducción de la obra, Abal Medina y Olivera resumen la premisa central del libro: “El peronismo que viene no puede ser simplemente una reconstrucción del que ya conocemos. Tendrá que conservar aquello que nos hizo y nos hace peronistas, y al mismo tiempo encontrar nuevas respuestas para una sociedad, una economía y un mundo que ya son diferentes”.

Noticias relacionadas
Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof se reunieron a puertas cerradas.

Cumbre del peronismo para ordenar la interna y defender las Paso nacionales

la ucede eligio a mansilla de souza como presidente del comite nacional

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

Alberto Fernández y Anabella Hers Cabral estarían pensando en casarse. 

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

La Legislatura de Santa Fe, epicentro de un tenso debate sobre la segunda fase de la reforma de seguridad.

Unidos y el desafío de sacar del pantano la reforma de seguridad

Las más leídas

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

Lo último

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

General Lagos llevará su agenda de innovación a España para fortalecer vínculos internacionales

General Lagos llevará su agenda de innovación a España para fortalecer vínculos internacionales

Franco Colapinto corre en Interlagos: días y horarios del GP de Brasil de la Fórmula 1

Franco Colapinto corre en Interlagos: días y horarios del GP de Brasil de la Fórmula 1

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Dos viviendas linderas son escenario frecuente de peleas y requisas en medio de causas por desalojos demoradas por la presencia de menores

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe
Economía

Nación reglamentó el régimen de zona cálida: qué pasa con los subsidios en Santa Fe

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar
La Ciudad

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe
La Ciudad

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje
Policiales

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Cristina Kirchner habló con The Washington Post y dejó abierta la posibilidad de ser candidata
Política

Cristina Kirchner habló con The Washington Post y dejó abierta la posibilidad de ser candidata

Las más leídas
Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Los bancos estarán cerrados cinco días seguidos: cuándo y por qué no habrá atención

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

De jefe de Inteligencia a acusado de colaborar con Los Monos: el fallo

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Caja de Jubilaciones de Santa Fe: el déficit cayó a la mitad, pero hay haberes de más de $18 millones

Ovación
Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: Es difícil de entender
Ovación

Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: "Es difícil de entender"

Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: Es difícil de entender

Colapinto fue castigado y se quedó sin puntos en México: "Es difícil de entender"

Lionel Messi brilló con Inter Miami, marcó un gol y quedó a tiro de los mil

Lionel Messi brilló con Inter Miami, marcó un gol y quedó a tiro de los mil

Primera C: Leones FC visita a Sportivo Barracas por los cuartos del Reducido

Primera C: Leones FC visita a Sportivo Barracas por los cuartos del Reducido

Policiales
Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto
Policiales

Asalto en zona sudoeste: un chofer de app fue a tomar un servicio y le robaron el auto

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Denunciaron a un chofer de app por manosear a una adolescente durante un viaje

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

La Ciudad
Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900
Ciudad

Preocupación de vecinos del microcentro por dos inmuebles usurpados en Rioja al 900

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

Rosario suma la renovación de grandes parques al Presupuesto Participativo 2027: cómo votar

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

El Niño marca el pulso del verano: qué anticipa el SMN para Santa Fe

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

Los barrios populares de Rosario crecieron el 7% en la última década, menos que en el resto del país

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa
Policiales

Conmoción en Esperanza: encontraron muertos a un empresario y su esposa

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale
Información General

El Quini 6 tuvo diez santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: Dijeron que me iban a matar
Ovación

Morena Beltrán y los insultos en La Plata: "Dijeron que me iban a matar"

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández
Política

Quién es la exdiputada del PRO que planea casarse con Alberto Fernández

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos
Información General

Aumentó el colectivo en Buenos Aires y el boleto mínimo se fue a 956 pesos

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida
Información General

Un avión con nueve pasajeros cayó y explotó en una avenida en Florida

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe
Policiales

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en ciudad de Santa Fe

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional
Política

La Ucedé eligió a Mansilla de Souza como presidente del Comité Nacional

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros
La Región

Un hombre de Las Parejas se cansó del ruido de las motos y salió a la calle a los tiros

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Por Emmanuel Paz, para La Capital
Negocios

Ya hay consultas para la compra de departamentos de la Villa Suramericana

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario
La Ciudad

Convocan al concurso que premia a las mejores obras arquitectónicas de Rosario

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores
Economía

La ronda Rigi en Rosario reunió 43 grandes inversores que buscan proveedores

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR
La Ciudad

Más de mil personas se sumaron a los circuitos de la maratón de la UNR

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes
La Ciudad

Italianos en Rosario: cierra la inscripción para poder elegir representantes

El trasfondo de la salidera a un jubilado: Era dinero para sueldos y alquileres
Policiales

El trasfondo de la salidera a un jubilado: "Era dinero para sueldos y alquileres"

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución
Economía

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario
La Ciudad

Un salario mínimo no alcanza para pagar el alquiler de un monoambiente en Rosario

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe
La Región

Unas 40 mujeres intentaron usurpar las viviendas de la Villa Olímpica de Santa Fe

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras
La Ciudad

Una garrafa estalló en una iglesia evangélica y hubo dos hombres con quemaduras

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio
Policiales

Ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos por datos sobre un femicidio