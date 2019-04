"La consulta popular no vinculante es válida y el Tribunal Electoral de la provincia debiera firmar un acuerdo de colaboración para que en un solo acto haya dos urnas separadas, a los efectos de hacer las votaciones provinciales y en su caso municipales que son obligatorias, distinguiéndolas de la consulta popular no vinculante que es voluntaria. En cuanto a la reforma en sí, cuyos temas deben ser fijados por la nueva Legislatura, al menos en algunos puntos la reforma no solo es conveniente, sino necesaria".

Iván José María Cullen

Convencional constituyente por Santa Fe (M.C.)