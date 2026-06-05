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Mundial 2026: la Fifa anunció un revolucionario cambio en el formato de la previa de los partidos

Gianni Infantino presentó un nuevo protocolo para los himnos nacionales, con todos los jugadores en cancha y una mayor participación del público

5 de junio 2026 · 11:08hs
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El modelo compartido por Gianni Infantinno de cómo será el formato de la previa de los encuentros

El modelo compartido por Gianni Infantinno de cómo será el formato de la previa de los encuentros

La Fifa anunció una transformación histórica en las ceremonias previas a los partidos del Mundial 2026. El nuevo formato modificará la tradicional presentación de los equipos, incorporará a los hinchas como parte central del espectáculo y obligará a que todos los futbolistas convocados estén presentes en el campo durante la ejecución de los himnos nacionales.

La iniciativa fue presentada por el presidente de la entidad, Gianni Infantino, quien aseguró que el objetivo es generar una experiencia más inmersiva dentro de los estadios y reforzar el protagonismo de jugadores y aficionados en la máxima competencia del fútbol mundial.

Una de las principales novedades es que no solo estarán presentes los once titulares. También deberán ingresar al campo los suplentes disponibles, por lo que cada selección tendrá a toda su delegación deportiva en el césped durante los himnos nacionales.

Además, los dos equipos no se ubicarán en una misma línea, como sucede actualmente. Los futbolistas se colocarán sobre el círculo central y quedarán enfrentados entre sí mientras suenan las canciones patrias.

La FIFA también desplegará banderas gigantes de cada país participante sobre el terreno de juego, con una puesta en escena diseñada para aumentar el impacto visual en los 104 partidos que tendrá el torneo.

"A medida que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el juego. Las ceremonias previas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no serán la excepción", expresó Infantino en sus redes sociales.

>> Leer más: Mundial 2026: la sorprendente cantidad de jugadores que no representarán a su país de nacimiento

Cómo será el nuevo formato de la previa de los encuentros del Mundial

El organismo también rediseñó el recorrido de los equipos desde los vestuarios hasta el campo. Los futbolistas ingresarán a través de arcos especialmente instalados junto al túnel y estarán acompañados por jóvenes integrantes de programas de desarrollo impulsados por la FIFA.

La nueva ceremonia incluirá mosaicos visuales dentro del estadio, elementos gráficos distribuidos sobre el campo, banderas de mano para el público y recursos visuales y sonoros.

Según explicó Infantino, la intención es que cada espectador pueda formar parte del espectáculo sin importar la ubicación que ocupe dentro del estadio: "Contaremos con una ceremonia rediseñada de 360 grados que involucrará a todos los aficionados en el estadio y creará una experiencia única e inmersiva desde cada asiento".

Una vez finalizada la nueva ceremonia, el protocolo continuará en su formato habitual. Los jugadores realizarán los saludos correspondientes, posarán para las fotografías oficiales y los capitanes participarán del tradicional sorteo previo al inicio del encuentro.

La Fifa también anticipó que en las instancias decisivas del torneo incorporará efectos especiales adicionales, entre ellos humo de colores y espectáculos de pirotecnia.

Por primera vez en la historia del torneo, la Copa del Mundo realizará ceremonias de apertura en los tres países anfitriones. La primera presentación oficial de este sistema tendrá lugar en el partido inaugural, que se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Ese día, México enfrentará a Sudáfrica, donde la ceremonia inaugural contará con la participación de Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y Tyla.

Al día siguiente, Canadá celebrará su apertura en Toronto, en la previa a su debut ante Bosnia-Herzegovina, con los siguientes artistas: Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy.

Ese mismo día más tarde, Estados Unidos realizará su ceremonia en Los Ángeles, antes del partido entre el seleccionado local y Paraguay. El espectáculo incluirá a: Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.

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