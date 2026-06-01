Un joven de Funes quiere recorrer el país en 23 días para ayudar al Banco de Alimentos Rosario

Su objetivo es conectar todas las provincias argentinas en 23 días. Ya pasó por 16 y tiene en carpeta terminar el recorrido la próxima semana en el Monumento a la Bandera

Un joven oriundo de Funes lleva adelante una cruzada solidaria por todo el país con el objetivo de juntar fondos para sustentar 100 mil platos de comida para el Banco de Alimentos Rosario (BAR) . Su objetivo es recorrer las 23 provincias argentinas en 23 días . Ya lleva 16 y planea llegar en una semana a Rosario para darle fin a su recorrido, llamado Misión 23.

Juan Kurtzemann nació en Rosario, pero como su familia se radicó en Funes desde hace mucho tiempo es un vecino más del Jardín de Santa Fe. Tiene 20 años y desde pequeño sabía que un trabajo de oficina y con horarios no era lo suyo. " Mucha gente me dice influencer, pero no me considero. Otros me dicen 'locurista', pero en realidad soy un pibe que busca lo no convencional y hacer cosas que apasionan. Tengo mis valores claros y desde chico me gusta crear contenido, pero también soy emprendedor. Soy polifacético", explicó Kurtzemann en diálogo con La Capital, mientras viajaba a Jujuy.

A los 13 comenzó a emprender con agencia de marketing, se capacitó y viajó por el mundo. Ahora con 20 años se inspiró en una movida solidaria de Estados Unidos y comenzó a recorrer las 23 provincias argentinas en 23 días incentivando a cada persona que se cruce a donar dinero para el Banco de Alimentos Rosario . En su cuenta de Instagram marca el paso a paso y muestra el avance de la colecta.

Además, en cada pueblo o ciudad que se detiene suma una firma a una bandera argentina que planea llevar al Mundial 2026 para demostrar la unión de los argentinos.

Como surgió la idea

Kurtzemann estudia en Tetr College que le permite estudiar y viajar. En ese contexto, se encontraba en Malasia, mientras preparaba su próximo destino: Ghana. En el país africano tenía pensado sumarse a una ONG para colaborar.

Pero en un momento de reflexión, el joven pensó que viajar a África antes que realizar acciones solidarias en Argentina. Y comenzó a pensar cómo colaborar con su propio país.

>> Leer más: Ema Monzón: "No puedo dormir tranquilo si no hago algo por alguien"

No lo tenía definido, por eso un video del youtuber estadounidense Ryan Trahan lo impulsó. Trahan recorrió los 50 estados del país de Norteamérica en 50 días y logró recaudar 11 millones de dólares para el hospital St. Jude. “Cuando vi el video, pensé que nadie lo había hecho en Argentina, que podía hacer las 23 provincias en 23 días y que las donaciones fueran al Banco de Alimentos”, expresó el influencer a La Capital.

El viaje de Kurtzemann se sustenta con fondos propios de la familia y el aporte de los sponsors que fue consiguiendo. En cada provincia, el joven tiene tres objetivos: conseguir una firma en la bandera, completar una actividad cultural local, y terminar todo antes de las 23:59, para comenzar el viaje hacia otra jurisdicción. "Tucumán fue increíble por la bondad de la gente y en Catamarca una seguidora logró que abran la Virgen del Valle de Catamarca y nos dieron un tour privado", contó Kurtzemann.

Juan Virgen de Catamarca 1.6

El 16 de mayo comenzó su ruta en Ushuaia y según los cálculos, la próxima semana debería desembarcar en Santa Fe. En algunas provincias se sumaron famosos como el grupo folclórico Los Nocheros, Darío Barassi, excombatientes de Malvinas y el ex-Puma, Nicolás Sánchez. También explica cómo funciona el Banco de Alimentos de cada ciudad donde para y por qué es importante ayudarlos.

Kurtzemann es acompañado por su padre, Luis María, y el Filmmaker Lucas Scolari. Cuando llegó a su casa con la idea no había discusión posible: "Viajo o viajo", dijo y puso a disposición su vehículo Volkswagen Gol, aunque no estaba preparado para semejante travesía. "Sentí que la misión me llega desde arriba porque cuando se me cruzó la idea no pude parar de pensar. Entonces, mi viejo preocupado se sumó y puso la camioneta", detalló Juan y el cuarto asiento de la camioneta fue reservado para dos de sus tíos: primero Nicolás por el sur y ahora Pedro en el norte argentino.

Cruzada solidaria por Argentina

El grupo solidario que partió de Funes lleva 16 provincias recorridas. Desde Tierra del Fuego a Jujuy y en junio atravesando el Noreste Argentino (NEA). En cada rincón del país se encontraron con un denominador común: la gente. "Nos recibe por todos lados, nos trata genial, nos invita a todos lados y nos muestra sus culturas", sostuvo Kurtzemann.

Los lugareños se enganchan con la iniciativa del joven y hasta tienden una mano cuando el camino presenta escollos difícil de resolver. "Nos llevamos amigos de todas las provincias y los vamos a tener que recibir en nuestra casa", contó Juan, que nació y vivió en Rosario gran parte de su vida, pero los últimos años lo tiene residiendo en Funes.

Juan movida solidaria BAR 1.6

El grupo solidario tenía en claro los inconvenientes que podían surgir como los problemas de Wi-Fi o el estado de las rutas que atravesaron y atravesarán, pero casi en coincidencia todos remarcaron que "lo más difícil es no tener descanso y todo el tiempo estamos haciendo algo", señaló Kurtzemann. Los tiempos en ruta el joven lo aprovecha para subir el contenido producido, idear la próxima parada, confeccionar el guion y las tomas del filmmaker o atender a los medios que van llamando mientras avanza su paso por todo el país.

Una bandera acompaña a Juan en el viaje. Provincia por provincia va recolectando firmas, una por cada parada y tendrá la última rúbrica de Ángel Di María, según confió Kurtzemann. Esa bandera luego viajará a Estados Unidos para ser entregada a la selección argentina: "Tengo que lograr llegar a ellos. A fin de cuentas, a la selección no se le puede hacer un regalo material, es un regalo simbólico de aliento para este mundial".

Donaciones por toda Argentina

El joven de Funes pensó en el Banco de Alimentos Rosario por la experiencia que tuvo como voluntario años atrás. Y además de recorrer las 23 provincias, solicita una donación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Kurtzemann (@juankurtzemann)

Cada unidad de donación equivale a un plato de comida y va directo a la cuenta del Banco de Alimentos Rosario. Kurtzemann no ve ni maneja el dinero. “Me aseguré que cada peso fuera trazable”, sentenció.

En su objetivo tiene llegar a 100.000 mil platos, sin embargo Kurtzemann sabe que es un objetivo ambicioso y aclaró: "Cada plato cuenta, yo doy lo mejor de mi para que así sea. La gente puede donar lo que quiera".

Entre las 16 provincias que recorrió juntó 9.400 platos de comida según la web de la cruzada solidaria. En sus planes está llegar al Monumento a la Bandera el 7 de junio para darle fin al recorrido.