El abogado del hotel de Funes dijo que Milei "debería aplaudir" el arreglo en la autopista

En el inicio del último fin de semana largo, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) denunció que un empresario de Funes hizo un arreglo ilegal y una bajada clandestina en la autopista Rosario-Córdoba . Luego del reclamo formal para deshacer las mejoras, afirmó este martes que el presidente Javier Milei "debería pararse al hotel y aplaudir" la iniciativa.

Como representante legal de Néstor Rozín en el conflicto, Paul Krupnik ratificó que su cliente no tiene intención de cumplir con la orden para dar marcha atrás con la reparación. "Hasta el día de hoy, entiendo que no va a haber ninguna actividad tendiente a romper algo construido" , señaló a través de LT8 .

El letrado consideró que la intimación del organismo estatal es un "sinsentido" y parece una historia del "reino del revés" cuando el gobierno nacional trabaja "permanentemente en pos del equilibrio fiscal" y "se dejan de hacer tantas cosas importantes" con ese criterio. Asimismo enfatizó que una ordenanza de la Municipalidad de Funes les atribuye a los desarrolladores desde 2019 la obligación del mantenimiento de la colectora en el kilómetro 307.

"Si uno analiza la retórica presidencial y la línea del Poder Ejecutivo, uno entiende que Milei debería pararse frente a este hotel, aplaudir y decir, observen cómo un particular está gestionando una obra que va en pos de la mejoría de las condiciones de su establecimiento privado", opinó el abogado rosarino. Además, recordó que el titular del Hotel Sol de Funes insistió durante mucho tiempo para que se arreglara el camino lateral. "En todos estos años no ha tenido absolutamente ninguna respuesta", remarcó.

Krupnik recordó que el corredor ubicado al sur de la autopista estaba en pésimo estado y no sólo afectaba a Rozín y los demás desarrolladores del establecimiento. "Hoy, Vialidad le está pidiendo básicamente que vuelva a dejar los pozos y el barrial que existía en 2022", concluyó.

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Por otro lado, el asesor del empresario subrayó que los técnicos del organismo estatal modificaron su postura respecto de la primera carta documento, referida puntualmente a la colectora. En cuanto al efecto de la difusión del conflicto, precisó: "Cuando este tema tomó un volumen inesperado a nivel nacional, cambiaron el eje del reclamo muy astutamente y ahora hablan de un caminito de tierra de 20 metros que no tiene absolutamente nada que ver".

"Me parece una locura volver a romper algo que hoy cumple una función mucho más interesante", consideró el representante del hotelero. Así recordó que el mejorado también tuvo un impacto positivo para el uso del segundo ingreso a Kentucky Club de Campo, la entrada a un colegio ubicado detrás y el acceso de otros frentistas con parcelas de campo. En esa línea, añadió que su cliente "no es un empresario egoísta" que sólo pensó en sus intereses económicos.

El descargo de Néstor Rozín

Rozín es la cara visible de un proyecto para posicionarse entre los referentes del rubro en el sur santafesino. Krupnik aseguró que el hotel "va a ser el más importante de la provincia, por lejos", ya que contará con varios restaurantes y piletas, entre otros servicios. "Es una obra realmente significativa para Rosario y la región", aseveró.

Previamente, el desarrollador se quejó del tiempo transcurrido desde que arregló la colectora hasta que le hicieron el reclamo formal. "Todo esto ocurrió hace nueve meses, en agosto de 2025, y recién ahora se acordaron", puntualizó. En esa serie de acciones, recordó que los trabajos de bacheo estuvieron paralizados durante tres horas hasta que finalmente fueron habilitados por el intendente Roly Santacroce con "anuencia del representante de Vialidad”. Aunque no lo mencionó con nombre y apellido, el empresario cree que el mismo funcionario involucrado en esta decisión es el que luego firmó la intimación: el jefe del séptimo distrito, Gastón Bruno.

Hotel Sol de Funes autopista Rosario Córdoba Foto: Vialidad Nacional.

El impulsor de la construcción del complejo Sol de Funes añadió que el acceso directo frente al establecimiento no es la único en la autopista Rosario Córdoba. “Hay bajadas a Pérez, al Parque Industrial, Ciudad Industria y antes de llegar a la A012 hicieron una entrada oficial, la misma que yo había planteado para nuestra zona”, mencionó. Mientras tanto, el deterioro de la colectora volvió a aparecer. “Hoy mismo ya está llena de pozos. Ya no hace falta volver a la situación anterior porque está pasando de hecho”, comentó con ironía.

Por último, Rozón relativizó las objeciones administrativas vinculadas a la documentación presentada fuera de término. Al respecto, respondió: “Ellos dicen que presentamos un papel dos días después del vencimiento. Si uno quiere hacer una obra privada, ¿es tan importante presentarlo 48 horas tarde? Tiene que haber voluntad para hacer cosas público-privadas”.